Domenica 13 maggio Festa della Mamma al Bioparco di Roma

Per festeggiare le mamme, al Bioparco nella settimana dal 7 al 14 maggio 2018 tutte le mamme pagheranno la metà del biglietto di ingresso (€ 8,00 anziché 16,00).

Domenica 13 maggio in occasione della ‘Festa della Mamma’, sarà organizzata una giornata speciale: dalle 11.30 alle 17.00 saranno attivi i laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale; si potrà partecipare alla visita guidata a tema dal titolo ‘Mamme da record’, tra giraffe, leoni, orsi ed elefanti per scoprire le peculiarità del mondo animale e del legame mamma-cucciolo (partenza visite: alle 11.30 – 12.45 – 14.30 – 15.45).

Presso l’area degli oranghi, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30 gli operatori didattici sveleranno i segreti dello stretto rapporto mamma –piccolo in queste scimmie antropomorfe, basti pensare che ci vogliono dieci anni prima che il piccolo diventi autosufficiente. Sarà anche l’occasione per sensibilizzare le famiglie in visita sul grado di minaccia di estinzione dell’orango, soprattutto a causa della deforestazione. Inoltre, nonostante i divieti, bracconieri e trafficanti alimentano il commercio illegale degli oranghi destinati al mercato degli animali da compagnia, per cui molti cuccioli purtroppo rimangono orfani. Alcune associazioni si occupano del loro recupero per un graduale reinserimento in natura (ad esempio https://redapes.org/about-us/campaigns/mom/).

Durante i pasti degli animali i keeper del Bioparco racconteranno tutte le particolarità del legame tra le mamme e i loro cuccioli. In particolare: macachi del Giappone (ore 11.00) lemuri catta (ore 11.30), orsi (ore 12.30), scimpanzé (ore 14.00), ippopotamo anfibio (ore 14.30), lupi (ore 15.00) e foca grigia (ore 16.00).

Tutte le attività della giornata sono incluse nel costo del biglietto.