Domenica è sempre domenica a Monte delle Vigne

L’incontro tra gli straordinari vini di Monte delle Vigne e la superba ristorazione dell’Antica Corte Pallavicina dei Fratelli Spigaroli che andrà in scena il 27 maggio nell’Antico Casale della cantina di Ozzano Taro (PR) è solo la prima di una lunga serie di esperienze enogastronomiche combinate tra le due realtà del territorio destinate a ripetersi nelle Domeniche di Giugno e Luglio.

È la migliore delle combinazioni possibili per accompagnare un’autentica wine experience in profondità – con la possibilità di degustare diverse annate di Nabucco, Callas o Cabernet Franc – e per scoprire quanto un vino può raccontare nel momento evolutivo più importante e facendo della cantina un’isola di sapori.

Ogni weekend diventerà quindi un’occasione unica per una full immersion in una filosofia di qualità in cui coltivazione biologica, bassa produzione e rispetto del terroir, inserito al centro di due parchi regionali, il Parco Fluviale del Taro e il Parco Regionale Boschi di Carrega, rendono eccezionale questa realtà.