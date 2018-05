Due giorni di festa per lo Sposalizio a Corte

Come accade ancora oggi in qualche parte d’Italia, nel Medioevo, i matrimoni erano un’occasione romantica ma anche dedicata al divertimento, che giustificava il protrarsi dei festeggiamenti per ben più di qualche ora.

Chi non ci crede, avrà la possibilità di scoprirlo con i propri occhi partecipando alla due giorni di rievocazione del matrimonio tra Rosania Fulgosio e Pietro da Cagnano al Castello di Gropparello, tra le colline piacentine.

Sabato 2 giugno 2018, tra le 10.00 e le 18.00, oltre alle avventure per i bambini nel Parco delle Fiabe e alla visita al castello, i convenuti assisteranno al Torneo della promessa, dove giovani e valorosi cavalieri si affronteranno per combattere e vincere il titolo di Campione della Castellana. Pietro da Cagnano, condottiero guelfo e Signore di Gropparello ha indetto un torneo di cavalieri in armatura per trovare il campione della sua promessa sposa, la giovane Rosania Fulgosio. Chi vincerà la sfida, prenderà i colori della bella dama, che sarà protagonista assoluta dell’imminente Sposalizio a Corte.

Domenica 3 giugno 2018, infatti, a partire dalle ore 10.00, il Castello di Gropparello (PC) si trasforma nuovamente nella cornice originale di un’arcaica cerimonia nuziale, con quadri viventi dei momenti immediatamente precedenti il matrimonio e un contesto allestito a festa per accogliere la sfilata di popolani e nobili guidata da una splendida Rosania. Finita la cerimonia, il parco delle Fiabe diventa immediatamente il teatro di una grande avventura che vedrà protagonisti i piccoli cavalieri giunti da tutto il regno.

Il biglietto per la giornata di sabato 2 giugno è proposto al prezzo di 22 euro per gli adulti e di 18 per i bambini, comprensivo di visita al Parco delle Fiabe, visita al Castello, Avventura in costume per i bambini, partecipazione come popolo in festa al Torneo della Promessa.

Domenica 3 giugno, il prezzo del biglietto è di 22 euro per gli adulti e di 18 per i bambini, comprensivi dello Sposalizio, della visita al Castello e di un’avventura per i bambini nel Parco delle Fiabe, un’oasi dedicata allo stupore, alla scoperta di meraviglie magiche e alla storia che si tinge d’incanto.

Possibilità di prenotare i posti alla Taverna Medievale con il famoso Buffet piacentino di Nonna Armerina al costo di 25 euro per gli adulti e 11,50 euro (bambini 3-6 anni) o 16,50 euro (bambini 7-10 anni). Questo costi sono comprensivi di coperto e acqua.