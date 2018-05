Epidemia di Ebola in Congo: l’Europa vara pacchetto di aiuti, 1.5 milioni di euro per l’emergenza

La Commissione Europea ha varato un pacchetto di aiuti umanitari urgenti allo scopo di contenere l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: lo ha reso noto il commissario Christos Stylianides, coordinatore Ue per Ebola.

La prima misura è lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per il supporto logistico alle operazioni dell’Oms, e di ulteriori 130mila euro per la Croce Rossa Internazionale.

Il servizio aereo umanitario della Protezione Civile Europea sarà utilizzato per il trasporto di esperti medici, staff di emergenza e attrezzature nella zona colpita dall’epidemia.