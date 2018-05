Ebola, Oms: rischio diffusione in Congo da alto a “molto alto”

Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio che il virus Ebola si diffonda ulteriormente in Repubblica Democratica del Congo è passato da “alto” a “molto alto”. Inoltre, per l’Oms, sussiste anche un rischio “alto” che si diffonda nella regione, mentre prima era “moderato”.

Per il resto del mondo, invece, rimane “basso”.

Al momento sono 45 i casi totali, sospetti e confermati.

E’ in corso una riunione del comitato di emergenza dell’Oms, che ha tra i suoi compiti anche quello di stabilire se l’epidemia è una emergenza internazionale di salute pubblica.