Ricerca: italiani scoprono un effetto antiossidante del latte fermentato

Il probiotico di latte fermentato, che si trova nel banco frigo del supermercato, oltre ad essere antinfiammatorio è, per l’intestino, anche antiossidante. Ciò grazie a un batterio ‘buono’, il Lactobacillus casei Shirota, scoperto negli anni Trenta da Minoru Shirota, un microbiologo dell’Università di Kyoto.

Questa ricerca ha firme tutte italiane: infatti, lo studio e’ stato realizzato dall’Università di Teramo e dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Il lavoro è in corso di pubblicazione su Frontiers on Immunology.

A contribuire sono stati i ricercatori Mauro Serafini, Alberto Finamore, Fabio Nobili, Anna Raguzzini, Roberto Ambra e Ivana Garaguso.

“La novità è l’effetto antiossidante del Lactobacillus casei Shirota, del quale già era stato notato l’effetto antinfiammatorio – hanno spiegato Mauro Serafini, docente di nutrizione umana dell’Università di Teramo e Fabio Nobili, ricercatore del Crea – Il probiotico, infatti, interagisce con la cellula dell’intestino che, se si trova sotto stress, viene protetta”.