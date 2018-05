Elon Musk: nei tunnel di Los Angeles biglietti a 1 dollaro

Elon Musk, imprenditore visionario, creatore di Tesla e SpaceX, sta portando avanti il progetto relativo ai tunnel sotterranei a Los Angeles, con la sua società Boring Company.

In occasione di un evento tenutosi nella città californiana Musk ha fornito qualche nuovo dettaglio su quello che ha definito “trasporto pubblico di massa personalizzato“, a cominciare dal prezzo per i cittadini: sono stati previsti mezzi che trasportano 16 passeggeri al costo di un dollaro a biglietto.

La società progetta di iniziare con un tunnel da 4 km sotto Sepulveda Boulevard, primo passo per realizzare una rete di 100 chilometri che un giorno potrebbe trasferire i trasporti sottoterra, lasciando la superficie al verde pubblico. “E’ una soluzione al problema del traffico di Los Angeles, crediamo che possa funzionare“, ha detto Musk.