“Il primo tunnel di The Boring Company sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi“: lo ha annunciato Elon Musk, patron di The Boring Company, Tesla e SpaceX. ”Abbiamo gia’ iniziato la rotta Washington-New York. Speriamo di poter iniziare quella fra Los Angeles e San Francisco il prossimo anno e questo sara’ un vero Hyperloop piu’ veloce di un aereo”.