Ricerca: scoperto il regista dell’embrione umano, decide il destino delle cellule

E’ stato descritto su Nature dal team di Ali Brivanlou, della Rockefeller University di New York, il regista dell’embrione umano, che decide se e quali cellule indifferenziate formeranno pelle o cervello, ossa o muscoli.

La ricerca è stata condotta su una versione dell’embrione umano con poche cellule fatte organizzare in un embrione di pollo, senza completare lo sviluppo.

In uno speciale laboratorio le cellule staminali embrionali umane sono state fatte crescere e guidate a organizzarsi con l’aiuto di fattori di crescita, finché non ha avuto inizio la catena di eventi nella quale una staffetta di proteine ha cominciato a organizzarle in modo preciso. I ricercatori hanno quindi osservato la formazione di una gastrula in miniatura (lo stadio primitivo dello sviluppo), messa poi alla prova ricorrendo a una chimera: è stata impiantata in un embrione di pollo per avere la prova definitiva della sua capacità di organizzarsi.