Emergency Medicine Day: lanciata la Giornata della medicina d’emergenza

L’Emergency Medicine Day è stata lanciata dalla European Society for emergency medicine, che rappresenta 33 Paesi europei. L’iniziativa della Giornata, prevista il 27 maggio, non si limita ai paesi aderenti, ma vuole raggiungere un coinvolgimento più ampio possibile: lo scopo è ribadire la necessità di una Medicina d’emergenza avanzata, omogenea e standardizzata per difendere universalmente il diritto alle cure migliori in emergenza.

“Il tempo è un fattore essenziale per l’efficacia delle cure in emergenza ed è proprio quando si ha a disposizione poco tempo che la competenza fa la differenza: la medicina d’emergenza è molto disomogenea nel mondo da Paese a Paese e spesso, anche all’interno dello stesso Paese a seconda della regione. E’ necessario difendere il diritto di tutti a ricevere ovunque le cure migliori e che queste cure siano gratis per difendere il diritto universale alla salute,” spiega Roberta Petrino, presidente Eusem.