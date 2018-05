Chi era Emile Berliner, l’inventore celebrato oggi da un bellissimo doodle di google

Oggi, Domenica 20 Maggio 2018, sulla home page di google dell’Italia, della Germania, del Giappone, della Lituania, di Bulgaria, Serbia, Croazia e Bosnia, possiamo ammirare un bellissimo doodle che raffigura un uomo col papillon verde inserire dischi musicali in un grammofono. Si tratta di Emile Berliner, che non è un musicista ma un inventore. Nato ad Hannover proprio il 20 maggio 1951, esattamente 167 anni fa, ha inventato il giradischi nel 1887. Contestualmente, Berliner ha inventato anche il disco fonografico. Una tecnologia straordinariamente rivoluzionaria per l’epoca, che è riuscita a portare la musica nelle case di tutto il mondo per oltre un secolo, fino a pochi decenni fa.