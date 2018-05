Nel corso della mattinata verranno annunciati i premi e svelati i dettagli del “ campus delle energie ”, un nuovo polo formativo per la formazione di studenti e giovani ricercatori nei settori delle rinnovabili e dell’ efficienza energetica che nascerà presso il centro ricerche Casaccia .

Martedì 15 maggio alle ore 11,30 , presso la sede ENEA di Roma (via Giulio Romano 41), si terrà la presentazione della 6 a edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe , dedicata quest’anno alle giovani eccellenze della ricerca ENEA .

Energia: eccellenze ENEA al centro della 6° edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe

