Energy Efficiency Report: il mercato dell’efficienza energetica in Italia dalla prospettiva degli utenti finali

Un’intera giornata di studio e approfondimento dedicata all’efficientamento energetico. Martedì 5 giugno, dalle 9.30 alle 16, verrà infatti presentata l’ottava edizione dell’Energy Efficiency Report, realizzato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano anche grazie alla collaborazione con molte importanti realtà aziendali. Il convegno si terrà nell’Aula Magna Carassa-Dadda (Edificio BL28) del Politecnico di Milano, via Lambruschini 4, Campus Bovisa.

Tanti i temi analizzati nel Report, che verranno affrontati negli interventi di presentazione e discussi nelle tre tavole rotonde in programma: dagli investimenti effettivamente realizzati per l’efficientamento energetico, ponendo particolare enfasi sui “bundle” di tecnologie e servizi più richiesti dal mercato e confrontandoli con quelli teoricamente più efficienti per le diverse taglie di investimento, alle diverse forme di finanziamento (entità, modalità, condizioni) che supportano tali investimenti, con particolare attenzione alle criticità riscontrate e alle possibili evoluzioni attese, fino a proporre un modello di analisi del bilancio complessivo per il nostro Sistema Paese (in termini di costi e benefici) del meccanismo delle detrazioni fiscali per gli investimenti in efficienza energetica, valutandone l’efficacia e costruendo scenari virtuosi di evoluzione. Particolare attenzione è stata posta anche al quadro normativo di riferimento.