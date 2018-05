“La lezione dalla precedente crisi è che non possiamo essere compiacenti sull’Ebola. Il nostro obiettivo è contenere il virus, e con i nostri servizi stiamo monitorando la situazione 24 ore su 24“, ha spiegato il commissario.

Il commissario agli Aiuti umanitari ha reso noto, in occasione di una conferenza stampa, che l’Unione Europea è pronta a mobilitare immediatamente il Corpo sanitario europeo per tentare di contenere l’ epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo .

Epidemia di Ebola in Congo: la Commissione Europea pronta a inviare medici

