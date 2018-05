Il vaccino sperimentale si è dimostrato efficace quando impiegato in sperimentazioni limitate nel corso dell’epidemia in Africa occidentale nel periodo 2014-16.

Epidemia di Ebola in Congo: gli operatori sanitari iniziano la campagna di vaccinazione

E’ iniziata in Repubblica Democratica del Congo la campagna di vaccinazione, nel tentativo di contenere la diffusione del virus dell’Ebola: lo riporta la BBC. Il vaccino sperimentale si è dimostrato efficace quando impiegato in sperimentazioni limitate nel corso dell’epidemia in Africa occidentale nel periodo 2014-16. Almeno 25 persone sarebbero morte nell’attuale epidemia. Gli operatori sanitari

