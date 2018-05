Epidemia di Ebola in Congo: Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione per gli operatori

Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione contro l’Ebola per gli operatori che lavorano in prima linea a Bikoro, provincia dell’Equatore in Repubblica democratica del Congo, dove nelle ultime settimane la ong sta collaborando con il ministero della Salute e l’Organizzazione mondiale della sanità per il contenimento dell’epidemia. La vaccinazione, avviata nell’ambito di uno studio clinico, verrà offerta anche ai contatti dei pazienti colpiti dal virus.

Il vaccino contro l’Ebola (rVSVDG-ZEBOV-GP) viene usato come parte della strategia globale di contenimento dell’epidemia e si è dimostrato altamente protettivo e sicuro durante la fase avanzata di studio effettuata nella precedente epidemia in Africa occidentale. Questo vaccino non è stato ancora registrato e viene utilizzato attraverso un protocollo che chiarisce le modalità di somministrazione del prodotto, accettato dalle autorità nazionali congolesi, dal Comitato Etico di Kinshasa e dal Comitato Etico di MSF. I partecipanti ricevono le informazioni sul vaccino prima di dare il loro consenso e vengono monitorati attentamente per un determinato periodo di tempo. La partecipazione è volontaria e la vaccinazione è gratuita.