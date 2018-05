Epidemia di Ebola in Congo: nuovo caso registrato nel nordovest del Paese

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un nuovo caso sospetto di Ebola nella Repubblica democratica del Congo: lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms, secondo cui un vaccino sperimentale per combattere il virus sarà disponibile nel Paese a partire da questa settimana.

Il dato porta a 35 il numero di casi sospetti registrati, di cui 2 confermati: 18 il numero di morti per febbre emorragica riscontrati nel nordovest del Paese, di cui due sono risultati positivi al virus dell’Ebola, secondo l’Istituto nazionale per la ricerca biologica della Rdc.

Nel 2014 oltre 11mila persone sono morte in Guinea, Sierra Leone e Liberia a causa del virus.