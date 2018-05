Improvvisa eruzione del Monte Merapi in Indonesia: colonna di ceneri e gas alta oltre 5 km, ordinate evacuazioni [VIDEO]

Improvvisa eruzione questa mattina in Indonesia: il vulcano Monte Merapi ha emesso una colonna di ceneri e gas alta 5,5 km. Al il momento non si segnalano feriti o vittime ma le autorità hanno ordinato l’evacuazione dei residenti in un raggio di 5 km dal cratere.

Il Monte Merapi, alto 2.968 metri, è un vulcano conico dell’isola di Giava centrale. Il suo nome significa montagna di fuoco. È uno dei vulcani più attivi del Paese. Dal 1548 ha eruttato 68 volte e durante l’ultimo evento (nel 2000) sono morte 347 persone.