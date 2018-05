Escursioni a piedi e in bici per grandi e piccini: ecco le proposte in Alto Adige

Vivere la vacanza in famiglia come mai prima. Divertirsi nella natura incontaminata tra un’escursione e una pedalata, una coccola e una nuova scoperta. Questa è l’estate attiva nei Familienhotels Südtirol in Alto Adige, le 25 strutture specializzate nelle vacanze per la famiglia. Il programma di quest’anno è come sempre ricco di attività all’aria aperta da fare insieme o separatamente, nel rispetto della libertà di genitori e figli. Con otto parchi naturali e oltre 2.300 km di idilliaci itinerari ben segnalati, l’Alto Adige è il paradiso escursionistico per antonomasia. E poi 600 km di piste ciclabili immerse in paesaggi straordinari, tra sentieri per rampichini e mountain bike. Tutto ciò che serve è disponibile presso i Familienhotels: zaini porta bebè, passeggini, biciclette.

Bambini appassionati di mountain bike e arrampicata? Tra i Familienhotels Südtirol l’Exploring Family Hotel Maria è la scelta perfetta. Situato nella località di Obereggen (Nova Ponente), ai piedi dello straordinario massiccio del Catinaccio-Latemar e nelle vicinanze del Lago di Carezza, l’hotel offre lezioni di arrampicata ed emozionanti escursioni in ferrata per i più piccoli. La struttura è anche un rinomato bike hotel, premiato da “Mountainbike Hotels Holidays” con la categoria “Pro”, la più alta, che certifica l’eccellente offerta di servizi per gli amanti della bicicletta. Da giugno ad ottobre gli appassionati delle due ruote hanno la possibilità di usufruire di numerosi vantaggi con l’offerta “Famiglie in bici sulle Dolomiti”.

Sentieri, malghe e antiche rogge: direttamente dal Paradiso per escursioni e famiglie Gutenberg a Scena, nella zona di Merano e dintorni, partono numerosi itinerari panoramici nel verde adatti a grandi e piccini. Dai tour più impegnativi alle gite con tutta la famiglia durante le quali è possibile osservare da vicino gufi, falchi, pony e cervi, ognuno avrà occasione di scoprire le meraviglie del mondo alpino altoatesino. Nella hall a disposizione degli ospiti un cesto con mele fresche e il noleggio gratuito di zaini, bastoncini e cartine escursionistiche. A giugno la struttura propone l’offerta Settimane del rododendro che prevede 5% di sconto per gli adulti su una prenotazione di almeno 3 notti con buono massaggio incluso.

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, nella località di Trafoi, il Familien und Wanderhotel Bella Vista è il fiore all’occhiello del leggendario sciatore Gustav Thöni e della sua famiglia. Qui l’estate per le famiglie attive è sinonimo di escursioni nella natura incontaminata. Dal fondovalle, alle malghe, fino alle cime più alte, c’è solo l’imbarazzo della scelta. E poi, tanta bici: l’hotel è premium partner della scuola bike “SüdtirolBike” e offre percorsi da sogno sul Passo dello Stelvio, dove a fare da sfondo c’è il magnifico panorama dell’Ortles. Non mancano attività più dinamiche come il rafting, l’equitazione e lo sci estivo. Per vivere tutto questo e molto altro ancora, imperdibile è l’offerta “Trafoi: a Place of Power”, con escursione family alle cascate di Trafoi e caccia al tesoro notturna.

Passeggiate, mountainbike, golf e tiro con l’arco. Sono tante le attività che attendono le famiglie al Dolomit Family Resort Garberhof a Rasun di Sotto, nel cuore delle Dolomiti. A pochi passi dal comprensorio escursionistico Plan de Corones e circondati dalle imponenti vette di oltre tremila metri del Gruppo delle Vedrette di Ries e delle Alpi dello Zillertal, l’hotel è la meta perfetta per le vacanze attive a contatto con la natura. Con l’offerta “I bambini fortunati di Pino” i veri protagonisti sono i piccoli, con programma settimanale, divertimento senza limiti e numerosi vantaggi grazie all’Holidaypass.