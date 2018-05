“Esplorando mondi lontani: un viaggio nel tempo e nello spazio”: 4ª conferenza a Padova

“Esplorando mondi lontani: un viaggio nel tempo e nello spazio”. È questo il titolo della quarta conferenza della rassegna “Viaggio al centro della scienza”, promossa a Padova dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). All’incontro, fissato per martedì 22 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, interverrà Roberto Ragazzoni, astronomo e direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova.

L’esplorazione di mondi sconosciuti affascina l’uomo sin dai tempi più remoti. La scoperta delle Americhe porta con sé quei concetti di geometrie non convenzionali (il fatto di vivere in un mondo sferico) che qualche secolo dopo avrebbero contribuito all’impressionante sviluppo scientifico e tecnologico, di cui una delle punte più visibili è l’esplorazione dello spazio. E così, dopo avere conosciuto i mondi già noti all’uomo antico (le stelle erranti, i pianeti del nostro sistema solare), da poco più di vent’anni si assiste all’esplorazione dei mondi attorno a stelle diverse dal Sole.

“Quello del 22 maggio sarà quindi un viaggio nel tempo passato e in quello futuro, anzi futuribile, dove già immaginiamo astronavi non convenzionali alla conquista degli “eso-mondi”, i mondi che orbitano attorno alle stelle più vicine alla nostra – preannuncia Ragazzoni –. Ed è un viaggio nello spazio anche quello per scoprirli, scrutarli, misurarli e cercare altrove le tracce della vita, in forme che probabilmente sono completamente differenti da quelle che conosciamo sul nostro pianeta”.

L’incontro, già tutto esaurito, sarà moderato dalla prof.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica di IRP, e da Leopoldo Benacchio, professore dell’Osservatorio astronomico di Padova, scrittore e divulgatore.

“Viaggio al centro della scienza” proseguirà mercoledì 30 maggio con l’ultima conferenza dedicata ai cambiamenti climatici, che vedrà la partecipazione della ricercatrice Elisa Palazzi.

La rassegna è realizzata con il sostegno del Comune di Padova, il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, la collaborazione di Promex – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova nell’ambito della Padova Health & Wellness Week, oltre che con la partecipazione di Alì e Solgar e il contributo di Accordare Immobiliare, Agriluce, Barth-Italiana, Columbus Thermal Pool, EcamRicert, Karizia, Salix e Viaggiare.