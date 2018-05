Vista: Essilor in prima linea nella prevenzione

Essilor, azienda leader nel settore ottico oftalmico, rinnova anche per il 2018 l’impegno a favore della prevenzione e dell’importanza della salvaguardia del patrimonio visivo, affiancando Commissione Difesa Vista Onlus nelle attività di screening gratuiti della vista effettuati da medici oculisti e ottici optometristi volontari, programmate fino a novembre su tutto il territorio italiano.

Da molte edizioni Essilor supporta CDV Onlus nel promuovere la cultura del benessere visivo e l’etica della prevenzione, attraverso iniziative dedicate al grande pubblico. Una condivisione di ideali che ben si sposa con la mission di Essilor “migliorare la vita, migliorando la vista”.

Primo appuntamento dal 17 al 20 maggio al Circo Massimo di Roma, in occasione di RACE FOR THE CURE, giunta qui alla 19° Edizione. Sempre in occasione della stessa manifestazione, sarà poi la volta Bari, dal 25 al 27 Maggio in Piazza Prefettura.

Sin da queste prime tappe, Essilor metterà a disposizione il Visiotest™, apparecchiatura professionale principalmente impiegata nell’ambito della medicina preventiva, che consente di valutare ed esplorare rapidamente le principali funzioni visive eseguendo test completi per la visione da lontano e da vicino. A completamento delle attività di screening saranno a disposizione anche l’autorefrattometro e il frontifocometro, strumenti dal contenuto tecnologico, funzionali a controlli visivi approfonditi e di precisione.

Le iniziative 2018 si diversificheranno tra la partecipazione a eventi fieristici di natura differente, dal Rimini Wellness a G! Come Giocare passando per il Suv&crossover di Vairano e Race for the cure, l’importante manifestazione di sensibilizzazione alla prevenzione che conta, nell’arco del 2018, 4 appuntamenti in 4 città (Roma, Bari, Bologna e Brescia). Essilor supporterà Commissione Difesa Vista Onlus anche nel Vistatour 2018, un programma di screening visivo all’interno delle scuole elementari della Regione Puglia.

Calendario appuntamenti:

MAGGIO

Dal 17 al 20

RACE FOR THE CURE – CIRCO MASSIMO – ROMA

Dal 25 al 27

RACE FOR THE CURE – PIAZZA PREFETTURA -BARI

GIUGNO

Dal 31 Maggio al 3 Giugno

RIMINI WELLNESS – QUARTIERE FIERISTICO RIMINI

SETTEMBRE

Dal 21 al 23

RACE FOR THE CURE BOLOGNA GIARDINI MARGHERITA

29 SETTEMBRE

UV&CROSSOVER DAY

OTTOBRE

Dal 5 al 7

RACE FOR THE CURE – BRESCIA PIAZZA PAOLO VI

ATTIVITA’ DI SCREENING CIRCUITO SCUOLE

NOVEMBRE

Dal 23 al 25

G! COME GIOCARE – FIERAMILANO MILAN