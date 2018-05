Estate 2018, case vacanza: grande differenza di prezzi tra le destinazioni più amate

Holidu, il motore ricerca per case vacanza presenta uno studio effettuato sui prezzi delle mete europee più popolari, per l’estate 2018. Le destinazioni più amate sono ovviamente sulle coste o nelle isole, dove i prezzi aumentano vertiginosamente in alta stagione, per chi è più flessibile però, la differenza di prezzi arriva anche fino al 50%, in base alla destinazione e alla stagionalità. Lo studio è stato condotto utilizzando il prezzo mediano a notte, per un gruppo di 4 persone, durante una settimana in alta stagione, in agosto, e una in bassa stagione, in settembre.

Dove conviene prenotare in Italia per risparmiare?

Se preferite restare in Italia per le vacanze, fate attenzione a scegliere la meta giusta! Alcune destinazioni hanno un prezzo decisamente proibitivo, tanto da competere con località greche o spagnole. Il sud Italia offre le destinazioni più convenienti: il Molise è la destinazione più economica a 99€ a notte, segue la Basilicata a 103€ e l’Abruzzo a 109€. Anche all’estremo sud ci sono ottime alternative; oltre alle bellissime spiagge potrà, infatti, deliziarvi il prezzo vantaggioso: pernottare in una casa vacanza in Calabria ha un costo di 112€ per notte, mentre in Sicilia sui 122€. Iniziano a diventare più costose, invece, altre regioni del sud come la Puglia, a 135€ a notte, e la Campania, a 150€. La Sardegna, a 167€ a notte, la più esclusiva in estate, così come altre regioni amatissime, tra cui la Toscana, a 154€ a notte, e il Trentino, per gli amanti della montagna anche in agosto, a 155€.

Tra le più belle città del sud troviamo Palermo a 93€ a notte, Napoli a 104€ e Cagliari a 112€, in alta stagione, decisamente più economica rispetto al livello regionale. Una delle mete più amate da chi viaggia in gruppo è ad esempio Gallipoli, 177€ in agosto, ma se prendiamo in considerazione tutto il Salento, il prezzo diminuisce e si parla di 141€ a notte. Non male vero? Tra le città più costose troviamo Positano a 432€ a notte in alta stagione, Capri a 380€ e Forte dei Marmi a 365€. Affittare una casa vacanza in Sardegna può rivelarsi un vero incubo, infatti, località come San Teodoro e la Costa Smeralda si aggirano intorno ai 199€ e 219€; si salvano, però, Orosei a 139€ a notte e la bellissima Sant’Antioco a 109€ a notte. Altre località del sud, perfette per l’estate e per risparmiare, sono Vieste e Cilento, entrambe in media sui 125€ a notte.

Viaggiare in Europa: dall’Albania a 65€ a notte al Regno Unito a 203€

Le mete più esclusive sia in alta, che in bassa stagione, sono il Regno Unito, la Spagna e la Grecia, come era prevedibile. Il Regno Unito arriva a costare 203€ in agosto e anche la Spagna supera i 180€ in media, a notte. La Croazia, bellissima e non troppo esclusiva, vi verrà a costare solamente 128€ a notte. La meta meno costosa di tutte è, però, anche quest’anno l’Albania, che si aggira in media sui 53€, pur offrendo spiagge meravigliose, da far invidia alla Grecia!

Alcune località marittime europee sono proprio da far girare la testa, non solo per la loro bellezza, ma anche per i prezzi esclusivi. Saint-Tropez costa, infatti, in media 365€ a notte in alta stagione, meno costosa ma sempre esclusiva Lloret-de-Mar, a 190€ a notte. Meglio allora guardare dall’altra parte, dove Zara, in Croazia, costa solo 109€ ad agosto, facendo rilassare anche il portafoglio!

Chi è flessibile può risparmiare fino al 50% prenotando in settembre

Aspettare aumenta il desiderio e… anche il risparmio! Ebbene sì, perché chi è disposto a prenotare in settembre, può risparmiare fino al 50% in Europa e quasi un 30% in Italia. La Sardegna, ad esempio, arriva a costare sui 90€ a notte, facendo risparmiare i vacanzieri un 46%. Per gli amanti della montagna tutto l’anno, si può risparmiare anche in Friuli, a 79€ a notte, ben 45% in meno, e in Trentino, sui 90€, 35% in meno. Anche la Calabria e l’Abruzzo risultano più convenienti in bassa stagione, e costano sui 75-80€ a notte in media. Località caldissime anche in settembre, che assicurano un risparmio del 50%, sono ad esempio Tropea (97€) e Gallipoli (88€). A Bibione e Lignano Sabbiadoro c’è il risparmio più alto tra alta e bassa stagione, più del 65%, ed entrambe sono le meno care, a 50-55€ in media a notte.

Anche in Europa alcune delle mete più amate risultano decisamente meno costose in settembre; chi pensa di prenotare in Grecia o in Croazia, in bassa stagione, può risparmiare un 38%. Anche la Spagna risulta leggermente più economica, da 184€ a 143€ in media a notte.

Ci sono poi alcune località in Spagna e in Francia, estremamente costose in agosto, che risultano molto più abbordabili in settembre. Si parla della Costa Azzurra, ad esempio, che passa da 186€ a 137€ a notte o della Costa Brava, da 179€ a 96€ a notte.

Le isole del Mediterraneo più convenienti in bassa stagione

Quando si parla di vacanze estive, molti di noi si vedono su una bella isola in spiaggia e, non a caso, alcune delle destinazioni più amate sono le isole delle vicine Croazia, Grecia e Spagna. Il podio delle più care, in alta stagione, se lo aggiudicano le Baleari, con Ibiza, che arriva a costare in media 538€ a notte, poi due greche, la turistica Mykonos, a 481€ a notte e Santorini a 351€. Per quanto riguarda queste isole “da evitare” per chi vuole risparmiare, i prezzi restano comunque alti anche in bassa stagione. Ci sono, però, isole stupende, che diminuiscono drasticamente in settembre, tra queste Formentera, che, con un risparmio del 51% in bassa stagione, costa solo 170€ a notte. Lo stesso discorso vale per Cefalonia, a soli 121€ a notte in settembre e Naxos a soli 93€…viene già voglia di prenotare vero?

Le più economiche, sia in bassa che in alta stagione, sono a sorpresa le Canarie! Ebbene sì, ben tre isole di questo arcipelago ci regaleranno un’estate da sogno, anche per il nostro amato portafoglio. In agosto, El Hierro a 63€ a notte, si aggiudica la medaglia d’oro delle isole più economiche, seguita da La Gomera a 73€ e La Palma a 78€ a notte. Anche due delle isole croate più amate presentano prezzi competitivi in agosto e ancora più economici in settembre. Stiamo parlando di Krk e Pag, sui 124€ in alta stagione, arrivano a costare 70€ in bassa stagione, con un risparmio di più del 40%! Cipro e Malta, poi, offrono ottimi prezzi, soprattutto in settembre: intorno ai 150€ a notte in alta stagione e sui 120€ in bassa stagione.

È meglio prenotare per tempo o last minute?

Il motore di ricerca Holidu confronta le date e i prezzi di oltre 7 milioni di case vacanze in più di 300 siti di prenotazione, tra cui homeaway.com, booking.com, Novasol e altre piccole agenzie. Ciò consente al team di Holidu di analizzare approfonditamente il mercato e prevedere disponibilità e cambiamento dei prezzi.

“Tedeschi, austriaci e francesi stanno già programmando le loro prossime vacanze estive, spagnoli e italiani, invece, prenotano solitamente last minute, in aprile o in maggio. Adesso è, però, possibile trovare le migliori occasioni, data la più ampia scelta di alloggi nelle diverse fasce di prezzo” afferma il fondatore di Holidu, Johannes Siebers, “anche se in generale le case vacanza sono meno influenzate dal cambiamento di prezzo rispetto, ad esempio, ai voli o agli hotel.”

Con l’uso di filtri di ricerca, disponibili sul sito, è possibile trovare case perfette per famiglie, per amanti degli animali e anche con caratteristiche decisamente inusuali, come ville o barche. Prenotare un viaggio non è mai stato così facile: è possibile controllare la distanza della casa vacanza dalla spiaggia o dal centro città e avere un panorama a 360° dei dintorni, anche prima del viaggio. Nell’app di Holidu, poi, famiglie e amici possono proporre, votare e scambiarsi idee sulle case vacanza.

Riguardo a questo studio

I dati presenti in questo studio sono stati raccolti a gennaio 2018 dal database di Holidu, il motore ricerca per case vacanza. Per i periodi di alta e bassa stagione sono state prese in considerazione le settimane indicative dal 4 all’11 agosto 2018 e dal 15 al 22 settembre 2018. Il prezzo mediano è stato preso in considerazione per calcolare il costo per notte, per una famiglia in media di 4 persone (da 3 a 8 persone).