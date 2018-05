Euroflora 2018: presentata oggi “Rosa Brillante”, acqua tonica alle rose antiche

«L’arte del confettiere fiorisce in Genova da antichissimo tempo; e non son molti anni che quasi tutti i fabbricatori di confetti fini nelle varie città dell’Italia erano Genovesi. I principali prodotti di quest’arte che trapassano all’estero, sono le frutte candite, e tra queste principalmente i cedrati, gli arancini della China, le mandorle»:

Davide Bertolotti, Storia della Liguria marittima (Botta, Torino 1834, vol. 3, p. 286).

Euroflora2018 tiene a battesimo la prima gassosa alla rosa italiana firmata Vedova Romanengo: il tradizionale sciroppo di rose genovese viene proposto in una veste attuale e innovativa, partendo dalla rosa canina e dalla rosa bulgara, appartenenti alle cosiddette “rose antiche”, per creare una bevanda dissetante, leggera e frizzante.

Ideata da Alessandro Cavo e sviluppata da Fabio Re, drink designer italiano e uno dei maggiori esperti di bevande premium best seller, Rosa Brillante è un soft drink dissetante e analcolico, ideale come ingrediente per miscelati e cocktail.

Durante la presentazione interverrà anche Ivano Ricchebono del “The Cook al Cavo”, unico chef stellato dell’area metropolitana di Genova, che ha portato il temporary restaurant “La Stella nei Parchi” a Euroflora2018.

Vedova Romanengo è un marchio di Marchi Storici Riuniti, iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti genovesi per sviluppare, riscoprire e rilanciare i marchi legati alla tradizione e al patrimonio condiviso di Genova.

Vedova Romanengo nasce a Genova nel 1805 e grazie al coraggio a all’intraprendenza di una donna, Adele, che nel secolo scorso ha guidato la sua impresa con passione e dedizione, la Confetteria si è affermata tra le più rinomate fabbriche di frutta candita, cioccolato, confetti, dolci e conserve, diventando a Genova il punto di riferimento dei grandi personaggi dell’Ottocento, tra cui Elisabetta d’Austria. Presente nelle maggiori esposizioni internazionali a cavallo del Novecento, Marchi Storici Riuniti ha saputo reinterpretare la tradizione dolciaria genovese e italiana di Vedova Romanengo con l’innovazione e la passione dell’imprenditoria di oggi.



Gin & roses fizz