Un sabato di incontri, libri, danze e crinoline: appuntamento a Euroflora il 5 maggio

L’AIAPP – Associazione italiana Architettura del Paesaggio, sceglie la splendida cornice dei Parchi e dei Musei di Nervi, che ospita Euroflora fino a domenica 6 maggio, per l’Assemblea nazionale dei soci, in programma alle ore 9.30 allo Spazio Incontri Mare.

Continuano gli incontri sui temi del paesaggio: alle ore 10.00, allo Spazio Incontri Fienile, verrà presentato il volume “Maestri di paesaggistica. Progetti e interviste”, a cura dell’autore Biagio Guccione, architetto e docente dell’Università degli Studi di Firenze. Il libro racconta tramite interviste e documenti l’esperienza professionale di 20 paesaggisti di fama mondiale, tra cui Michel Desvigne, Joao Nunes, Jordi Bellmunt, Paolo Pejrone e Franco Zagari.

Ancora volteggi delle ballerine e dei ballerini del Centro Buenos Aires, al Belvedere di Villa Serra alle ore 10.30, con le esibizioni di tango e milonga.

Quale migliore cornice del Roseto per la degustazione della “Rosa brillante”? Si tratta della nuova bevanda prodotta da Vedova Romanengo che ha riscosso grande successo nei punti di ristoro di Euroflora. In caso di maltempo la presentazione sarà al Ristorante La Stella nei Parchi.

Diversi gli appuntamenti durante la giornata per il Laboratorio del pesto nello Spazio incontri Fienile, organizzato dal Consorzio di tutela del Basilico genovese D.O.P., dove sarà possibile apprendere tutti I segreti del pestello e del mortaio.

Nel pomeriggio un tuffo nel passato tra crinoline e giri di valzer sul piazzale della Galleria d’Arte Moderna GAM, a partire dalle 15,con balli e danze su coreografie originali dell’Ottocento a cura delle Compagnia Italiana Teatro e Danza di Roma. Un evento unico nel suo genere, con abiti costruiti su modelli originali dell’epoca, che in omaggio a Euroflora saranno tutti dedicati ai fiori: abiti gialli come le mimose, rosa come le regine dei fiori, bianchi come le gardenie e i gigli, azzurri come i fiordalisi, lilla come la lavanda. I ballerini della Compagnia della maestra Livia Ghizzoni si esibiranno in raffinate quadriglie, reel scozzesi, danze regency francesi e inglesi con coreografie autentiche che spaziano dai primi anni dell’800 Napoleonico fino al 1860. Per ricordare la partenza di Garibaldi e dei Mille dallo scoglio di Quarto – avvenuta proprio il 5 maggio 1860 – le dame avranno un piccolo fiore rosso all’abito.