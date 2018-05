Euroflora, bonus verde: un’opportunità sconosciuta

Il Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) spiega come ottenere fino a 1.800 euro per ristrutturare giardini e parchi privati.

Il verde di case e giardini non è solo bellezza, ma anche salute. Lo ha ben compreso il legislatore che con il Bonus Verde ha messo a disposizione fino a 1.800 euro per piantare nuovi alberi, realizzare impianti d’ irrigazione, ristrutturare vialetti e giardini, completare tappeti erbosi.

È un’ opportunità per alzare la qualità della vita delle nostre case, come spiegherà Andrea Sisti, presidente del Conaf, al convegno organizzato all’interno di Euroflora, avvalendosi del supporto dei colleghi del Consiglio nazionale e della Ordine regionale della Liguria.

“Il bonus verde offre la possibilità al singolo privato cittadino di detrarre con l’Irpef il 36% dei costi di progettazione, dei lavori di impiantistica e di manutenzione del verde, fino a un massimo di 1.800 euro”- spiega Sabrina Diamanti, Consigliere nazionale del Conaf-“L’agevolazione, introdotta in via sperimentale nel 2018, vuole incentivare le opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, siano esse di nuova realizzazione che di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di giardini e terrazzi privati e condominiali. Quindi, si potrà intervenire su aree recintate private, unità abitative, pertinenze, edifici esistenti. Chiaramente l’ideale e siano interventi che partano da un progetto realizzato da un professionista qualificato, come lo sono gli agronomi, per avere una garanzia di qualità”

IL PROGRAMMA

10,00-10,30 Registrazione partecipanti

10,30 – 10,45 Saluti

Stefano Mai, Assessore Agricoltura Regione Liguria

Fabio Palazzo, Presidente ODAF Liguria

10,45 – 12,00 Interventi Istituzionali:

Pietro Gasparri, Dirigente MIPAAF

Massimiliano Atelli, Presidente Comitato SVP

Rita Baraldi, Ricercatrice IBIMET CNR Bologna

Marcella Caradonna, Presidente ODCEC Milano

Sabrina Diamanti, Consigliere CONAF

12,00 – 13,15 Tavola Rotonda

Rosalba Caffo Dallari, Presidente Nazionale UGAI

Francesco Burrelli, Presidente Nazionale ANACI

Nada Forbici, Presidente Assoflorolombardia

Paolo Faconti, Presidente ANCE La Spezia

Stefania Spina, Presidente AIAPP Liguria

Giorgio Boldini, Presidente AIVEP

Graziella Zaini, Direttore Acer Il Verde Editoriale

13,15 – 13,30 Conclusioni

Andrea Sisti, Presidente CONAF

Modera Renato Ferretti, Presidente ODAF Pistoia

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali che parteciperanno saranno riconosciuti 0,375 CFP ai sensi del regolamento CONAF 3/2013.