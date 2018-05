Il legame tra natura e arte in tutte le sue forme, in un dialogo tra gliartisti ed i curatori del Musei di Nervi e della Wolfsoniana, protagonisti eccezionali di Euroflora 2018. Mai come in questa edizione “en plein air” e dal format completamente nuovo le corrispondenze tra natura e arte sono state così forti: all’interno delle splendide ville che ospitano le Raccolte Frugone, la Galleria d’Arte Moderna e la Wolfsoniana, migliaia di visitatori hanno potuto ammirare le composizioni floreali realizzate dai maestri fioristi, che sono diventate un tutt’uno con le opere d’arte dei musei, mentre l’arte contemporanea ha preso vita nelle grandi scenografie floreali dei Parchi, con i famosi peperoncini di Giuseppe Carta e i papaveri sospesi di Alain Micquiaux.

Domenica 6 maggio, alle ore 14.30 allo Spazio Incontri Fienile, saranno presenti, al fianco delle progettiste di Euroflora Egizia Gasparini e Valentina Dallaturca, la direttrice dei Musei di Nervi Maria Flora Giubilei, il curatore Matteo Fochessati, l’artista di fama mondiale Giuseppe Carta, creatore dei Peperoncini di “Germinazioni”e il bretone Alain Micquiaux, kitesurfer e “artista del vento”, in undialogo trasversaledal titolo “Euroflora incontra l’arte”.