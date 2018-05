Viaggi: vola con Eurowings a Bangkok, nuovo volo a lungo raggio da Düsseldorf

Vola verso le spiagge da sogno della Thailandia. Eurowings incrementa la sua offerta in rapida crescita dall’ aeroporto della capitale del Nord Reno-Westfalia ed espande ulteriormente la sua leadership nel mercato con un nuovo volo a lungo raggio tra Düsseldorf e Bangkok. A partire dal 28 ottobre 2018 la compagnia low cost volerà 2 volte alla settimana, giovedì e domenica, con un Airbus A330 verso la capitale thailandese: l’operativo sarà intensificato a breve.

I biglietti sono già prenotabili a partire da 199 EUR solo andata sul sito o tramite l’app di Eurowings su smartphone e tablet.

Eurowings, compagnia low cost sussidiaria di Lufthansa, ha in Düsseldorf la sua base più grande: in nessun altro dei suoi aeroporti ha una rete di collegamenti così ampia. La compagnia in più rapida crescita d’Europa ha attualmente 40 aeromobili basati a Düsseldorf, con più di 1750 voli a settimana verso 95 destinazioni in Germania e nel mondo.