Eurowings festeggia un anno della sua prima base spagnola: Palma di Maiorca

Eurowings è ormai “spagnola” da un anno. Il 25 maggio 2017, la compagnia aerea ha aperto la sua prima sede, in un paese di lingua non tedesca, sull’isola di Maiorca. “Questa base nell’aeroporto della capitale di Palma è stato il primo passo per dare alla nostra compagnia aerea un orientamento europeo”, afferma Oliver Wagner, Eurowings CCO. “Ora siamo la terza compagnia aerea più grande nel trasporto europeo diretto; la nostra previsione è di raggiungere presto i 210 aerei, 40 milioni di passeggeri e 13 basi in Germania, Austria, Belgio – e ora in Spagna “.

Eurowings è la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ma la low cost del Gruppo Lufthansa è cresciuta maggiormente con la sua offerta da e per Palma, più che in qualsiasi altro mercato. Dall’inizio delle operazioni di volo dalla sua base di Palma, Eurowings offre collegamenti tra una delle isole più famose d’Europa e oltre 20 aeroporti in Germania, Austria e Svizzera. Nessun’altra compagnia aerea collega i paesi di lingua tedesca a Maiorca con voli diretti, in modo così rapido e completo. Mentre l’anno scorso Eurowings offriva meno di 13.000 voli da o per Palma, quest’anno tale cifra sarà di circa 24.000, raddoppiando così l’offerta del primo anno. Ad agosto, ad esempio, la compagnia sta effettuando 680 voli settimanali da o per Maiorca, quindi in media Eurowings decollerà e atterrerà all’aeroporto di Palma quasi 100 volte al giorno.

Questo frequente collegamento da e per Maiorca è sempre più popolare. Dall’inizio dell’anno, la compagnia aerea ha già trasportato quasi 1 milione di passeggeri verso l’isola del Mediterraneo. La previsione di Eurowings è di averne altri 3 milioni per il resto del 2018. “Quest’anno trasporteremo a Palma l’equivalente di quattro volte la popolazione di Colonia “, afferma Eurowings CCO Wagner. “Ciò rende l’isola delle Baleari il nostro mercato unico più forte.” Oltre ai cinque aeromobili Eurowings con sede a Palma, la compagnia aerea utilizzerà anche aerei a lungo raggio per soddisfare la domanda in continua crescita. Wagner sottolinea che l’attrattiva di Maiorca come destinazione di viaggio è, e sarà sempre più, in aumento. “Sempre più clienti viaggiano verso quest’isola del Mediterraneo da Germania, Austria e Svizzera – per soddisfare questa crescente domanda, continueremo ad offrire i migliori collegamenti aerei e il miglior servizio a Palma di Maiorca”.