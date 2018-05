Eurowings vola nella Grande Mela

Il collegamento con New York è uno step decisivo nell’espansione di ogni compagnia aerea. Il primo volo Eurowings EW 1100 è decollato da Düsseldorf per l’aeroporto JFK della metropoli americana sabato 28 aprile 2018 e sarà operato tutti i giorni, tranne il martedì. La nuova operazione del Gruppo Eurowings è stata preparata a tempo di record dagli esperti del lungo raggio di Brussels Airlines. Il collegamento con New York, che sarà operato da un Airbus A340, segna una nuova pietra miliare nel percorso di successo di Eurowings all’aeroporto di Düsseldorf.

Oltre all’offerta in continua crescita di rotte a corto e medio raggio, Eurowings, leader di mercato all’aeroporto della capitale del Nord-Reno-Vestfalia, sarà in grado di offrire da qui ulteriori 1.700 voli a lungo raggio all’anno, trasportando circa 450.000 passeggeri in più. La flotta long-haul del Gruppo Eurowings a Düsseldorf ha in previsione di espandersi fino a sette aeromobili con l’operativo invernale. Eurowings opera attualmente dall’aeroporto di Düsseldorf con 40 aeromobili, che volano più di 1.750 volte a settimana verso 95 destinazioni in Germania, Europa e in tutto il mondo.

La specialista dei voli diretti a prezzi convenienti alza il tiro aggiungendo un ulteriore servizio: sul volo Düsseldorf – New York è presente, per la prima volta nella storia dell’aviazione low-cost, una vera e propria business class con poltrone completamente reclinabili, servizio nuovissimo sviluppato dal team Eurowings a tempi di record. Per il lancio della BIZclass di Eurowings, che può essere prenotata a partire dall’imbattibile tariffa di 799,99 EUR, i clienti Boomerang Club di Eurowings o Miles & More di Lufthansa riceveranno il doppio delle miglia. L’offerta speciale è già attiva e si applica alle prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per viaggiare fra il 1° maggio e il 31 luglio 2018.

“Siamo riusciti a varare una nuova operazione long-haul da Düsseldorf in cinque mesi”, ha commentato Thorsten Dirks, Lufthansa Board Member e CEO di Eurowings. “Questo è un capolavoro d’organizzazione raggiunto in tempi record, che nessun altro nel settore dell’aviazione è in grado attualmente di copiare. Ciò dimostra anche il vasto know-how sul lungo raggio che Brussels Airlines porta con sé nel Gruppo Eurowings.”

Thomas Schnalke, portavoce dell’aeroporto di Düsseldorf, ha dichiarato: “I segnali di Eurowings puntano ad un’ulteriore crescita. Negli ultimi mesi, in seguito all’uscita di Air Berlin, la compagnia aerea ha notevolmente ampliato l’offerta di voli con lo stazionamento a Düsseldorf di circa 40 aeromobili. Con il lancio del collegamento con New York, celebriamo l’inizio delle nuove rotte statunitensi che la compagnia aerea ha reintrodotto nel programma di volo estivo per i viaggiatori della regione del Reno-Ruhr. Altre interessanti destinazioni a lungo raggio sono in programma per il prossimo inverno: ciò significa che Eurowings rimane di gran lunga il più importante partner strategico del nostro aeroporto”.

“Il nostro aeroporto è la porta del Nord Reno-Vestfalia per il mondo e uno dei pilastri della prosperità economica della città e della regione. Con l’ampia offerta di voli di Eurowings abbiamo un rapido accesso al mondo intero. Il nuovo collegamento con New York, unitamente alle altre destinazioni a lungo raggio in programma, esprime l’internazionalità della nostra città”, ha dichiarato il sindaco di Düsseldorf Thomas Geisel.

“I voli diretti per gli Stati Uniti sono essenziali, in particolare per le relazioni economiche tedesco-americane nel Nord Reno-Vestfalia. Con la sua offerta di voli per gli Stati Uniti, Eurowings offre un prezioso contributo ad oltre 1.600 aziende americane con sede qui e a 13.500 cittadini statunitensi, che vivono nel Nord-Reno-Vestfalia, per viaggiare tra qui e il loro paese d’origine. Vorrei ringraziare la compagnia aerea per aver compiuto questo passo e augurarle sempre atterraggi felici”, ha dichiarato Michael R. Keller, Console Generale degli Stati Uniti a Düsseldorf.

Una rete a lungo raggio e l’introduzione della BIZclass sono una conseguenza logica del tasso di crescita di Eurowings nella regione del Nord-Reno-Vestfalia. I clienti di Eurowings della catchment area dell’aeroporto, circa 18 milioni di passeggeri, troveranno un’offerta di altissima qualità a prezzi davvero sorprendenti. Ciò rende l’area di Düsseldorf una delle migliori regioni al mondo per opportunità di viaggio. Eurowings ha anche dimostrato di saper creare molte opportunità di lavoro: circa 4000 posti di lavoro diretti e indiretti sono stati creati all’interno e nei dintorni dell’aeroporto a seguito della rapida crescita della compagnia aerea. E questo in aggiunta all’espansione di Eurowings anche a Colonia/Bonn, Berlino, Amburgo, Monaco e Stoccarda.

Oltre a New York, Eurowings offrirà la nuova BIZclass da Düsseldorf sui voli per Miami e Fort Myers negli Stati Uniti, Punta Cana nella Repubblica Dominicana e Cancun in Messico. La caratteristica principale della BIZclass è una poltrona comfort che, con il semplice tocco di un pulsante, può essere trasformata automaticamente in un letto lungo due metri con una superficie completamente orizzontale. In aggiunta a questo, Eurowings ha integrato giovani partner innovativi nella ristorazione: già all’atto della prenotazione, i passeggeri di BIZclass possono pregustare una fresca birra artigianale del birrificio di Monaco “Crew Republic” o un Sauvignon Blanc secco della start-up di Magonza “Geile Weine”.

Il menu di tre portate di alta qualità scelto da LSG Sky Chefs varia da un prelibato poke di salmone o tonno ai gustosi soba noodles con funghi shitake o un tradizionale gulasch di manzo. Spuntini salutari e gustosi della start-up di Amburgo Foodist e specialità alla liquirizia della danese Lakrids completano il nuovo concetto di gastronomia in volo della BIZclass di Eurowings.