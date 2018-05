Eve Sleep presenta il nuovo materasso dedicato ai più piccoli

Eve crede fermamente che un perfetto inizio di giornata cominci dalla notte prima. Un mantra valido sia per gli adulti che per i più piccoli. Il nuovo materasso baby di eve Sleep nasce proprio da questo desiderio. Ogni dettaglio del baby materasso eve è stato curato meticolosamente per garantire un sonno confortevole e fresco, notte dopo notte. Ogni elemento funziona in armonia per creare il massimo in termini di traspirabilità e sicurezza per i più piccoli e una facile cura per i genitori.

Realizzata in poliestere traspirante, la fodera è in grado di regolare la temperatura del bambino. I pannelli laterali in tessuto favoriscono il libero flusso dell’aria. La fodera è lavabile in lavatrice a 60 ° C ed è resistente all’umidità.

Grazie alla sua struttura a celle aperte, il nucleo in schiuma garantisce un flusso d’aria più fresco; per supportare il corpo del tuo bambino. I canali d’aria verticali prevengono il surriscaldamento consentendo all’aria di muoversi attraverso il materasso, assicurando un sonno notturno confortevole e fresco.

Un materasso “double-face” per accompagnare il tuo piccolo nelle diverse fasi della crescita perché i bambini crescono in fretta e necessitano per questo di un supporto diverso nel tempo. Il baby materasso è stato progettato per adattarsi alle molteplici fasi della loro crescita. Non è necessario acquistarne uno nuovo dopo solo pochi mesi: dopo che il piccolo avrà raggiunto i 12 kg basterà cambiare lato, così da permettergli un corretto e sano sviluppo.

Il lato neonato è formato da comfort pad per una maggiore elasticità, il lato bimbo al contrario è più rigido, il supporto ideale anche oltre i 12kg.

La protezione dei piccoli? La cosa più importante. Per questo motivo i materassi eve rispettano i massimi standard di sicurezza. Il baby materasso è certificato OEKO-TEX® Classe 1 e rispetta l’ambiente. Il certificato LGA (3090432) assicura che la schiuma sia priva di emissioni e sostanze nocive.

Inoltre, il materasso è clinicamente testato, realizzato solo con tessuti compatibili con il corpo, che non comportino il rischio di distacco di frammenti che potrebbero causare irritazioni alla pelle o danni alla salute.

“La realizzazione di un baby materasso era sicuramente uno degli obiettivi principali di eve. – dichiara Jas Bagniewski, CEO, eve Sleep – Perché la nostra missione è quella di aiutare il maggior numero di persone possibile a passare una perfetta notte di sonno – indipendentemente dall’età. Sappiamo quanto sia importante avere un materasso sicuro e confortevole per i più piccoli e per questo siamo entusiasti di presentare eve alla nuova generazione italiana! “