FAO: necessario far lavorare l’agricoltura a favore – e non contro – la biodiversità

Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ha lanciato ieri un appello per “un cambiamento trasformativo” nel modo in cui produciamo il nostro cibo, perché sia ben saldato in sistemi agricoli sostenibili, in grado di produrre alimenti sani e nutrienti e allo stesso tempo di tutelare la biodiversità del pianeta.

“La biodiversità è essenziale per la tutela della sicurezza alimentare e la nutrizione globale, per migliorare i mezzi di sostentamento e per rafforzare la capacità di resilienza delle persone e delle comunità” ha sottolineato nel suo intervento di apertura dell’Dialogo internazionale: Mainstreaming biodiversity into agricultural policies and practices.

Ecosistemi sani forniscono numerosi servizi fondamentali dai quali dipende l’umanità, come il mantenimento della qualità dell’acqua, il ciclo dei nutrienti, la formazione del suolo, il controllo dell’erosione e il sequestro del carbonio. Ecosistemi agricoli forniscono inoltre i fondamenti per la produzione di cibo, mentre la biodiversità dei raccolti e degli animali d’allevamento gioca un ruolo fondamentale per l’uomo.

La biodiversità del pianeta – intesa sia come diversità genetica a livello di organismi, sia come diversità delle specie e degli ecosistemi – si trova oggi ad affrontare una serie di minacce ha sottolineato il Direttore Generale della FAO.

“Il modo in cui produciamo il nostro cibo è una grossa parte del problema” ha affermato.

“Oggi il mondo produce il suo cibo basandosi ancora sui principi della Rivoluzione Verde, che è iniziata 50 anni fa e che si fondava sull’uso di input ad alto contenuto chimico, con un notevole costo per l’ambiente” ha continuato Graziano da Silva.

Tuttavia, anche che vaste aree della superficie terrestre vengono utilizzate per coltivare cibo, allevare animali, catturare e coltivare pesci o produrre prodotti forestali. Ciò significa che se gestito in modo sostenibile – con la biodiversità come priorità – il settore agricolo può dare un contributo significativo alla protezione della biodiversità.

Questo significa che è fondamentale promuovere e facilitare l’integrazione della biodiversità in tutti i settori dell’agricoltura, ha ribadito Graziano da Silva.

Uno strumento per sfamare un mondo più caldo e affollato

La diversità genetica delle piante può essere usata per sviluppare colture in grado di tollerare e di prosperare in condizioni più calde e secche. Allo stesso modo, la diversità animale fornisce il materiale grezzo a contadini e pastori per migliorare le loro razze e adattare il bestiame ad ambienti mutevoli e al cambiamento della domanda.

“Questo è particolarmente importante al giorno d’oggi, di fronte a sfide nascenti come l’impatto dei cambiamenti climatici, la rapida urbanizzazione e una crescente popolazione mondiale che sta cambiando abitudini alimentari” ha continuato Graziano da Silva.

Il lato rovescio della medaglia è che la perdita di diversità agricola mette a rischio la sicurezza alimentare.

“Solamente tre colture di base – riso, mais, e grano – e tre specie animali – bovini, suini e pollame – forniscono la maggior parte dell’energia alimentare nel mondo” ha ricordato Graziano da Silva.

Rinverdire l’agricoltura

Le politiche in materia di agricoltura, di uso delle risorse naturali, di protezione e la tutela delle specie a rischio, di habitat e biodiversità devono essere allineate per proteggere al meglio l’ambiente e ridurre l’impatto dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura sull’ambiente, sostiene la FAO.

Sul campo, le pratiche di produzione possono essere implementate non solo per salvaguardare la biodiversità ma anche per assicurare che i produttori di cibo siano in grado di farne un uso sostenibile.

In questo senso, l’evento di questa settimana alla FAO esaminerà esempi concreti su come l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura sono riusciti a tutelare con successo la biodiversità.

Una serie di gruppi di lavoro si concentreranno su come integrare la biodiversità nel settore agricolo attraverso differenti canali: governance globale, politiche e legislazioni nazionali, investimenti e incentivi finanziari, filiere di approvvigionamento.

La biodiversità e l’agricoltura – dati e cifre

Nel 2014 solo 200 piante sono state coltivate, delle quali nove (canna da zucchero, riso, grano, patate, semi di soia, frutto dell’olio di palma, barbatbietola da zucchero e cassava) rappresentano il 66% delle colture totali. (Brochure del Dialogo, pg 6).

8 specie di colture (orzo, fagioli, arachidi, mais, patate, riso, sorgo e grano) forniscono il 53% delle calorie medie giornaliere consumate

3 varietà di colture (grano, riso e mais) rappresentano il 48% delle calorie medie giornaliere consumate.

Delle 8.800 razze di bestiame conosciute, il 7 per cento è estinto, il 24 per cento è a rischio di estinzione e il 59 per cento è classificato come a rischio sconosciuto a causa della mancanza di dati.

5 specie animali (bovini, ovini, caprini, maiali e pollame) forniscono il 31% della media giornaliera di proteine consumate,

Circa 3,6 milioni di accessi alle colture (raccolte di materiale vegetale da una particolare località) sono conservati in banche genetiche da 71 paesi e 12 centri internazionali, con circa la metà delle varietà conservate totali appartenenti a nove principali colture alimentari.

Sebbene i parenti selvatici delle colture rappresentino circa il 13 per cento delle riserve mondiali di banche genetiche, circa il 70 per cento di queste specie è ancora mancante.

Le aree protette e gli orti botanici sono aumentati del 30% e hanno aumentato la conservazione delle varietà selvatiche delle colture.

Solo dieci specie forniscono circa il 30 per cento delle attività di pesca di cattura marina (Brochure)

A livello globale, 524 milioni di ettari di foreste sono stati designati principalmente per la conservazione della biodiversità.

Le aree montane ospitano il 25 per cento della biodiversità terrestre, compreso il pool genico di colture importanti a livello mondiale come mais, patate, orzo, sorgo, pomodori e mele.

Le praterie contengono l’11% delle aree endemiche di uccelli del mondo e circa 750 generi e 12.000 specie di erba, e contribuiscono al mantenimento di impollinatori e altri insetti che hanno importanti funzioni di regolazione.

1.074, o il 12 per cento, delle razze di bestiame registrate nel mondo sono considerate adatte alle terre aride.

• Gli impollinatori sono responsabili del 35% della produzione globale di colture e svolgono un ruolo fondamentale nella produzione alimentare