Ambiente: convegno per i 70 anni della Federazione nazionale Pro Natura

Domenica 10 giugno 2018 presso l’aula Magna dell’Orto Botanico dell’Università di Torino, viale Mattioli 25 (Torino) si terrà il convegno celebrativo per i 70 anni della Federazione nazionale Pro Natura.

Il Convegno, dal titolo “Federazione nazionale Pro Natura: settant’anni di impegno a tutela dell’ambiente naturale” si articolerà in due sessioni.

La prima, di carattere celebrativo, ripercorrerà i settant’anni di esistenza della federazione e vedrà gli interventi di illustri studiosi, quali Franco Pedrotti (Professore Emerito presso l’Università di Camerino), Arnaldo Gabutti (biografo di Renzo Videsott), Vanna Dal Vesco (già Professore Ordinario presso l’Università di Torino), Adriana Garabello (naturalista) e Valter Giuliano (giornalista ed ex Presidente della Federazione nazionale Pro Natura).

La seconda sessione sarà invece incentrata sulle più importanti sfide che il movimento ambientalista deve affrontare nel presente e verso le quali dovrà sempre di più orientare la propria futura attività. In particolare, i temi trattati saranno quelli dei cambiamenti climatici (Relatore Antonello Provenzale, Direttore Istituto Geoscienze e Georisorse, CNR), del consumo di suolo (Alessandro Mortarino, Forum Salviamo il Paesaggio), della salvaguardia e gestione della biodiversità, sia terrestre (Ettore Randi, docente Università di Bologna) che degli ambienti acquatici (Ferdinando Boero, docente Università del Salento).

È previsto anche un intervento di un rappresentante dell’UICN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), alla cui istituzione la Federazione nazionale Pro Natura partecipò sin dall’inizio, nel 1948.

PROGRAMMA

9.30 – 9.45 Registrazione

9.45 – 10.00 Saluto delle Autorità

10.00 – 12.00 PRIMA SESSIONE (Moderatore Paolo Pupillo, docente Università di Bologna, componente Comitato

Scientifico Federazione Nazionale Pro Natura)

10.00 – 10.30 Franco Pedrotti (Professore Emerito, Università di Camerino)

La nascita della prima Associazione ambientalista nell’Italia del dopoguerra (1948): il Movimento Italiano per la

Protezione della Natura

10.30 – 10.45 Arnaldo Gabutti

Renzo Videsott: antesignano della salvaguardia della natura in Italia

10.45 – 11.00 Adriana Garabello (Associazione Italiana Naturalisti) e Vanna Dal Vesco (già docente Università di Torino)

La figura di Bruno Peyronel

11.00 – 11.30 Valter Giuliano (giornalista, referente Centro Studi Valerio Giacomini della Federazione Nazionale Pro Natura)

Dal MIPN alla Federazione Nazionale Pro Natura

11.30 – 12.00 Discussione

12.00 – 17.00 SECONDA SESSIONE (Moderatore Mauro Furlani, Presidente Federazione Nazionale Pro Natura)

12.00 – 12.30 Antonello Provenzale (Direttore Istituto Geoscienze e Georisorse, CNR)

I cambiamenti climatici ed il loro impatto sugli ecosistemi naturali

12.30 – 13.00 Alessandro Mortarino (Forum Salviamo il Paesaggio)

Il consumo di suolo

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 15.00 Ettore Randi (docente Università di Bologna)

La conservazione della biodiversità in ambienti terrestri

15.00 – 15.30 Ferdinando Boero (docente Università del Salento)

La gestione della biodiversità in ambienti acquatici

15.30 – 16.00 Unione Internazionale per la Conservazione della Natura

Iniziative internazionali per la tutela dell’ambiente naturale

16.00 – 17.00 Discussione e chiusura dei lavori