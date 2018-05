Festa della Mamma: coccole per mamma e figlia ad alta quota

Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, il 13 maggio celebra la Festa della Mamma rendendo omaggio a tutte le madri proponendo una giornata massaggio al femminile per due ispirato al caloroso legame tra madre e figlia.

Come ogni maggio, la seconda domenica del mese si festeggia la Festa della Mamma. E’ il giorno in cui si celebra l’incredibile forza delle madri, instancabili donne che si destreggiano tra faccende di casa, lavoro, figli e commissioni varie. Quale regalo migliore se non una giornata dedicata al relax e al benessere in una spa da condividere con la propria figlia? Il rapporto tra madre e figlia è infatti un legame speciale che si esprime soprattutto nell’essere donne insieme e che merita un momento tutto per sé. Il vigilius mountain resort è l’angolo di pace ideale, l’isola fra le montagne dove staccare la spina dalla routine quotidiana e concedersi qualche coccola in compagnia. Non ci sono automobili che arrivano al Monte San Vigilio (Lana), solo natura e silenzio accolgono gli ospiti dopo un breve viaggio di 8 minuti in funivia. Lungo il percorso, mamma e figlia possono lasciare i crucci e le preoccupazioni a valle e ritrovare il loro legame coccolate da mani sapienti in un ambiente da sogno. La vigilius mountain SPA, dove interno ed esterno si fondono, tra le limpide acque sorgive e il riflesso dei larici secolari, offre la sensazione di galleggiare tra gli alberi. La sauna con vista panoramica, il bagno turco e l’idromassaggio esterno completano questa esperienza.

In occasione della Festa della Mamma, è inoltre possibile provare il massaggio rilassante e avvolgente per due ideato appositamente dallo SPA Manager Naomi. L’olio caldo aromatico viene applicato delicatamente sul corpo mentre la mente si rilassa grazie ai movimenti dolci e leggeri. E’ possibile scegliere un aroma rilassante tra lavanda, melissa e arancio rosso, tutte fragranze che aiutano a rilassarsi, a sciogliere i nodi fisici e a dileguare lo stress per vivere a pieno insieme la sintonia madre-figlia.