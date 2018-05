Festa della Mamma, Coldiretti Puglia: il mercato dei fiori vale 185 milioni

Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi base della protezione sociale del lavoro“, dichiara il presidente Gianni Cantele.

“Il comparto dei fiori e delle piante ornamentali ha raggiunto in Puglia i 185 milioni di euro di valore – spiega Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia – con un incidenza dell’11,4% del valore della produzione regionale su quella nazionale e un numero di fiori recisi ragguardevole, pari a 755.915 pezzi. Per il vivaismo la Puglia e’ una regione dalle forti potenzialita’ con i due distretti di Terlizzi, Leverano e Taviano, tanto da contribuire in misura rilevante, negli ultimi dieci anni, alla crescita del comparto nel Mezzogiorno“.