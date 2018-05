Festa della Mamma, Unicef: nei Paesi ricchi non viene allattato al seno un bimbo su 5

Secondo un nuovo studio dell’Unicef pubblicato oggi, il numero di bambini che non vengono allattati è alto, soprattutto nei Paesi più ricchi. Nel mondo circa 7,6 milioni di bambini ogni anno non vengono allattati: anche se il latte materno salva vite, protegge i bambini e le madri da malattie letali e contribuisce a raggiungere un Qi più alto e risultati scolastici migliori, circa il 21% dei bambini nei paesi ad alto reddito non è mai stato allattato (nei paesi a basso e medio reddito questo tasso è del 4%). Lo studio – riferisce l’Unicef in una nota – mostra che i bambini hanno probabilità maggiori di essere allattati almeno una volta nei paesi a basso e medio reddito, come Bhutan (99%), Madagascar (99%) e Perù (99%), rispetto a quelli nati in Irlanda (55%), Stati Uniti (74%) o Spagna (77%).

In Italia questa percentuale è dell’86%, in Germania dell’82%, nel Regno Unito 81% e in Spagna 77%, superate dai paesi del Nord Europa, come Finlandia (92%), Norvegia (95%) e Svezia (98%). Solo negli Stati Uniti vive quasi oltre un terzo dei 2,6 milioni di bambini dei paesi ad alto reddito che non sono mai stati allattati.