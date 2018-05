Festival italiano dello sviluppo sostenibile: dal 22 maggio al 7 giugno oltre 500 eventi su tutto il territorio nazionale

Prende il via la seconda edizione del Festival italiano dello sviluppo sostenibile. La manifestazione, che si svolgerà in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno, conta già oltre 500 eventi su tutto il territorio nazionale ed è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che con i suoi oltre 180 aderenti è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e far conoscere l’Agenda 2030 dell’ONU e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che il nostro Paese ha sottoscritto nel settembre del 2015.

L’ASviS rappresenta un caso unico a livello internazionale, così come il Festival costituisce il più grande confronto mai organizzato in Italia sulle sfide del nostro tempo: povertà, lavoro, educazione, disuguaglianze, energia, infrastrutture, cooperazione internazionale, ambiente, città, innovazione. Anche quest’anno i 17 giorni di Festival saranno animati con eventi di tutti i tipi, tra cui convegni, workshop, mostre, spettacoli, laboratori. Inoltre, l’edizione 2018 del Festival sarà arricchita da iniziative finalizzate al coinvolgimento di tutte le generazioni al fine di elaborare idee e proposte, valorizzare le buone pratiche e discutere di come l’Italia possa, in tempi rapidi, collocarsi su un sentiero di sviluppo sostenibile e contribuire a far sì che l’Europa e il mondo facciano altrettanto. Dagli stadi della Serie A a prestigiosi musei, dalle stazioni ferroviarie ai canali televisivi pubblici e privati, dalle piazze di numerosi comuni italiani alle università, dalle scuole a primarie istituzioni culturali: sarà l’intero Paese a rendere visibile l’impegno a realizzare l’Agenda 2030 e cercare di cambiare in meglio il nostro futuro.