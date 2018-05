Fiera Campionaria di Padova: rughe e dolori cervicali? Via con il veleno d’ape e la menta vulcanica del Giappone

La ricerca scientifica abbinata all’uso di prodotti naturali è la chiave vincente per realizzare prodotti sani e migliorativi dell’estetica. Ne sono prova alcune delle più nuove proposte del Salone dell’estetica presente fino a domenica 20 maggio (a ingresso libero) al padiglione 1 della Fiera Campionaria di Padova.

Un’azienda padovana propone il sapone dell’Himalaya come specifico per effettuare lo scrub; ma anche un idratante naturale per le labbra che vengono pure rimpolpate; e il brevetto delle manopole struccanti che richiedono soltanto acqua.

Da una società di Sarzana (La Spezia) ecco la novità della crema al veleno d’ape con effetto anti rughe e tonificante; la linea cosmetica a base di frutta e verdura bio; le essenze naturali e artigianali prive di alcol: la loro particolarità è che i flaconi aperti mantengono la fragranza per 12 mesi profumando ambienti più o meno grandi a seconda della persistenza dell’essenza che può essere alloggiata in porta- fragranza in bambù o in tek di Bali o realizzati a mosaico.

Da Bologna arriva il nuovo distillato di menta purissima ricavato da menta vulcanica del Giappone, adatto come lenitivo per dolori cervicali e articolari, che è anche possibile bere, inalare o usare per massaggi.

A Riese Pio X c’è un’azienda agricola qui rappresentata, che usa le sue erbe naturali per preparare unguenti bio certificati specifici per i dolori: tra questi il nuovo Unguento dell’artigiano che funziona tanto per ferite quanto per ustioni, cisti, ragadi, herpes.

Da un’azienda di Alessandria viene il siero estratto dal fiore Acmella Oleacea, speciale per togliere le rughe dal viso e le borse sotto gli occhi.

Altri prodotti in mostra: bava di lumaca rigenerante al 100%, ciabatte in nocciolo di ciliegio per favorire la circolazione, creme idratanti naturali, smalti per unghie senza prodotti chimici pensato per donne in gravidanza e bambine, black mask in carbone vegetale naturale, crema al latte d’asina, cerette al ribes nero non dolorose e molto altro. Tra le proposte del Salone, anche i massaggi Shiatsu effettuati a titolo dimostrativo.