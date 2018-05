Fiera di Padova: oggi festa della mamma in Campionaria, lunedì saggi scolastici, test drive elettrici, un’ora di luna park gratis

Festa della Mamma festeggiata oggi alla Fiera Campionaria di Padova con alcune speciali iniziative: come l’evento Mamma facciamo l’orto! curato per l’intera giornata al padiglione 5 nell’ambito delle Fattorie didattiche della Regione Veneto dall’esperto di orticoltura didattica e urbana Emilio Bertoncini di Lucca, che nei suoi insegnamenti ai bambini coinvolgerà anche le mamme facendo realizzare orticelli di ceci, arachidi, mais in cassetta.

Oggi al padiglione 5 sfilata coreografica dei Bovari del Bernese accompagnati dai proprietari nei tipici costumi di montagna dell’Ottocento e che in occasione della festa della mamma omaggeranno le mamme presenti (organizza il Club Amatoriale Bovari Bernese Italia). E al padiglione 7 il Consorzio Panificatori Padovani che realizza Il Pane d’Italia oggi regalerà a tutte le mamme un cuoricino di pane.

La Campionaria prosegue in 11 padiglioni con le proposte di 800 aziende di 25 Paesi nelle giornate festive dalle ore 10 alle 24 e in settimana dalle 16,30 a mezzanotte con ingresso gratuito. Tra gli appuntamenti di lunedì 14 maggio, oltre ai test gratuiti e continui di auto, moto, scooter e bici elettriche, oltre ai corsi di soccorso della Croce Verde (pad. 15), al maneggio (pad.5), ai laboratori delle fattorie didattiche (ore 17,30, pad.5), al workshop sui veicoli elettrici (ore 18,30 galleria 7/8), ai corsi di Pizzica (ore 19-21 pad.7), si segnalano: l’accesso gratuito a tutte le attrazioni del grande luna park (pad. 5) dalle 16,30 alle 17,30 offerto dal Museo della Giostra e dello spettacolo popolare di Bergantino, i giochi medievali col drago in movimento (pad.5) e la giornata dei saggi scolastici di 6 scuole superiori di Padova e Treviso.

Saggi di fine d’anno degli studenti di sei istituti superiori veneti al padiglione 14

EXPOSCUOLA SpringLab

Lunedì 14 maggio il padiglione 14 ospiterà una giornata dedicata alle performances di sei scuole superiori delle provincie di Padova e Treviso, presenti con i loro saggi di fine anno, esibendosi per un’ora ciascuna, in rappresentazioni teatrali, concerti rock e dimostrazioni di makeup e acconciatura. Eccole, in ordine di apparizione, con orari e tema:

ore 15,30 EDUCANDATO SAN BENEDETTO – Liceo classico europeo di Montagnana presenta Il canto delle balene, trasposizione teatrale del libro omonimo di Giovanna Pastega sul tema della violenza sulle donne;

ore 17 POLO FORMATIVO S.E.G.R.A. – Scuola professionale di Estetica di Castelfranco Veneto: dimostrazione di applicazioni pratiche di attività dell’Istituto: makeup, trattamento estetico e acconciatura;

ore 18,30 Istituto DON BOSCO di Padova Le smanie per la villeggiatura, riduzione teatrale della trilogia di Carlo Goldoni;

ore 20 Istituto di Istruzione Superiore KENNEDY di Monselice Let’s rock!, tra le più celebri canzoni rock proposte dal gruppo musicale della scuola;

ore 21,30 Liceo classico TITO LIVIO di Padova Tito Livio Music Lab, laboratorio di creatività musicale e artistica, con breve descrizione del progetto ed esecuzione del brano originale Cerchi blu realizzato da due studentesse;

a seguire Istituto di Istruzione Superiore Albert EINSTEIN di Piove di Sacco Music from the past to the future, performance musicale del Coro Einstein e dell’orchestra giovanile Einstein Ensemble (gruppi musicali d’insieme del liceo Einstein). Nella giornata di lunedì ogni scuola avrà il suo punto informativo e promozionale all’interno del padiglione 14.

Dall’Abruzzo i mobili fatti a mano come nel Settecento

Tra le proposte artigianali del padiglione 1 spiccano le raffinate lavorazioni di un’azienda di Teramo a conduzione familiare, che realizza tavoli, letti e credenze in pregiati legnami massicci dal disegno e dagli intarsi unici: “Sono lavorazioni che richiedono dai 2 ai 4 mesi per ciascun mobile – spiega Ulisse Ippoliti, che con la moglie Isabella Ciavarelli a cinquant’anni ha lasciato la libera professione (laureato in Giurisprudenza lui, architetto lei) per dedicarsi alla creazione e produzione di pezzi unici – prodotto seguendo i metodi in voga nel Settecento: nessuna vite ma solo incastri, lucidatura a gommalacca e tampone, intarsi e uso creativo della radica, il pregiato effetto del cancro che colpisce la base del tronco”.

I PROGRAMMI DI LUNEDI’ 14 MAGGIO

Intera giornata Pad. 5 Maneggio aperto a dimostrazioni e prove

Intera giornata Pad. 15 Corsi di soccorso della Croce Verde

17,30 – 18 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

15,30 Pad. 14 EDUCANDATO SAN BENEDETTO: Il canto delle balene, trasposizione teatrale del

libro omonimo di Giovanna Pastega sul tema della violenza sulle donne

15,30 Pad. 15 Giuria Inventor Show

16,30 – 17,30 Pad. 5 Un’ora di attrazioni gratuite offerta dal Museo della Giostra e dello spettacolo

popolare di Bergantino

17 Pad. 14 POLO FORMATIVO S.E.G.R.A.: dimostrazione di makeup, estetica e acconciatura

17 – 18 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

17,30 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

18 Pad.7 Punto Alì Aperitime

18 – 19 Area N Test Drive gratuiti di auto elettriche per il golf

18,30 Pad. 14 Istituto DON BOSCO: Le smanie per la villeggiatura, riduzione teatrale di Goldoni

18,30 Gall. 7/8 Workshop sull’Electric Mobility e degustazione vini

19 – 20 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

19 – 21 Pad. 7 Corsi di Pizzica con Maria Francesca Francioso

19 – 22 Pad. 5 Scodinzonaria, Dimostrazioni canine di Agility e obbedienza con lezioni gratuite

19,30 – 20 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

20 Pad. 14 Istituto di Istruzione Superiore KENNEDY di Monselice: Let’s rock!, le più celebri

Canzoni rock proposte dal gruppo musicale della scuola

20,30 Pad. 14 Company Game Arena – Area Free to Play

20 – 21 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

21 – 22 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

21,30 Pad. 14 Liceo classico TITO LIVIO di Padova: Tito Livio Music Lab, laboratorio di creatività

musicale e artistica, con esecuzione del brano originale Cerchi blu realizzato da due

studentesse. A seguire Istituto di Istruzione Superiore Albert EINSTEIN di Piove di Sacco:

Music from the past to the future, performance musicale del Coro Einstein e dell’orchestra

giovanile Einstein Ensemble

21,30 – 22 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

22 – 23 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche