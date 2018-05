Fotovoltaico: Panasonic Solar estende la garanzia di 25 anni ai pannelli della linea HIT

A partire dal 1° giugno 2018 Panasonic offre la garanzia lineare di rendimento per tutti i moduli della serie HIT, come già fatto per il modulo All Black Kuro, annunciato in Europa a inizio anno e che vanta già una garanzia di 25 anni.

Adesso Panasonic estende le migliori condizioni di garanzia ai moduli di 330 watt, 325 watt, 295 watt e 245 watt di potenza nominale.

Per l’utente finale, la soluzione proposta da Panasonic rappresenta una sicurezza ancora maggiore per il proprio investimento, in quanto viene definita una prestazione minima per ognuno dei 25 anni di garanzia. In particolare, per il primo anno di funzionamento del modulo, viene dichiarata e garantita una produzione nominale del 97%, e dal secondo anno la potenza non dovrebbe diminuire di oltre lo 0,45% all’anno. Al raggiungimento del 25esimo anno, Panasonic garantisce almeno l’86,2% della produzione nominale garantita inizialmente.

«Chi sceglie di investire a lungo termine costruendo un impianto fotovoltaico vuole la certezza di aver scelto un prodotto affidabile. Con 25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni e 25 anni di garanzia sui moduli, possiamo offrire questo ai nostri clienti» commenta Daniel Roca, Senior Manager di Panasonic Eco Solution Europe.

Grazie agli elevati standard di produzione e controllo qualità di Panasonic, il tasso di interventi sui moduli fotovoltaici HIT® nel periodo di garanzia è estremamente basso: nel gennaio 2018, è stato dello 0,004% per circa 4 milioni di moduli venduti in Europa. I test interni sul controllo qualità, oltre agli esami obbligatori e certificati esterni, sono tra i più rigorosi del settore, e portano ad assicurare un funzionamento affidabile dei moduli Panasonic.

La garanzia di prestazione lineare verrà applicata dal 1° giugno 2018 per i modelli VBHN330 / 325SJ47, VBHN330 / 325SJ53, VBHN245SJ25 e VBHN295SJ40 e al modulo black VBHN325 / 320KJ01; non saranno compresi i moduli Panasonic HIT® con 240 watt e 285 watt, nonché le vecchie serie. L’uso della garanzia di rendimento lineare è conforme al documento di garanzia. La regolare garanzia del prodotto può essere estesa gratuitamente da 15 a 25 anni registrando i prodotti su www.eu-solar.panasonic.net