Scorpacciata di fragole alpine in Val Venosta: il 23 e il 24 giugno 2018 si celebra la Festa

Crescono rosse e succose al cospetto dei ghiacciai dell’Ortles e tra la rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio, per diventare ingredienti golosi di canederli e marmellate. Le fragole, in Val Venosta, sono una specialità tutta alpina. Vengono coltivate a 1800 metri di altitudine, godendo delle giornate di sole venostane e del clima mite che permette loro di maturarsi lentamente, acquisendo un sapore unico e riconoscibile. Per assaporare queste delizie della natura d’alta quota, il 23 e 24 giugno 2018, a Martello, si celebra la Festa delle Fragole. Per l’occasione il Garberhof di Malles (BZ), paese alpino a pochi km dalla festa, invita ad una dolcissima vacanza tra le vette, offrendo gelati e dolci fatti in casa alle fragole. La festa a Martello comincia con il taglio della torta gigante, che fa parte del Guinnes dei primati, mentre dagli stand emanano i profumi dei prodotti della tradizione locale, che non mancano, già dalla colazione, al Garberhof di Malles, dove assaporare il famoso pane con le pere Paarlbrot, il formaggio di malga di Mazia, lo speck, vino e frutta del territorio. E poi partire per escursioni di trekking o mountain bike, tra laghi, piccoli borghi e boschi incantati. Per partecipare, si può approfittare della Settimana del Trekking organizzata dal Garberhof, dal 16 al 23 giugno: 7 notti in mezza pensione, 4 escursioni con la guida esperta Kassian, un omaggio a sorpresa, 2 percorsi Hamam a persona e un buono wellness per trattamenti a scelta del valore di 60 euro. Il prezzo è da 117 euro a persona al giorno.