Il futuro delle rinnovabili in Italia: il 10 maggio la presentazione del “Renewable Energy Report 2018”

Analizzare l’andamento delle installazioni delle rinnovabili in Italia (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, geotermia) e l’andamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli scostamenti rispetto alla produttività attesa; aggiornare il quadro normativo di riferimento, con uno sguardo al modo con cui l’Italia si sta preparando per raggiugere gli obbiettivi al 2030; condurre un’analisi di benchmark a livello europeo; studiare l’andamento effettivo del mercato del revamping e del repowering in Italia; aggiornare lo stato delle filiere delle rinnovabili in Italia (numero di imprese, numero di addetti, marginalità, «italianità», …) valutandone la capacità di resilienza rispetto all’andamento del mercato.

Sono alcuni degli obiettivi che si pone il convegno di presentazione dei risultati del Renewable Energy Report 2018, redatto dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, che verrà illustrato giovedì 10 maggio a partire dalle 9.30 nell’Aula Magna Carassa Dadda al Campus Bovisa (Via Lambruschini 4, edificio BL28).

La mattinata sarà occasione anche per coinvolgere nel dibattito le numerose imprese partner della ricerca, ormai giunta alla quarta edizione, così da discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nel comparto delle fonti rinnovabili in Italia.