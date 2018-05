Astronomia: il centro della galassia NGC 5643, a 55 milioni di anni luce dalla Terra

Questa foto della settimana di ESO mostra il centro di una galassia chiamata NGC 5643. Questa galassia si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupo ed è conosciuta come una galassia di Seyfert. Le galassie di Seyfert hanno centri molto luminosi – si pensa che essi siano alimentati dal materiale che viene accresciuto in un buco nero supermassiccio in agguato – che può anche essere avvolto e oscurato da nuvole di polvere e materiale intergalattico.

Di conseguenza, può essere difficile osservare il centro attivo di una galassia di Seyfert. NGC 5643 rappresenta un’ulteriore sfida; essa è vista con un’inclinazione elevata, rendendo ancora più complicato la comprensione del suo funzionamento interno. Tuttavia, gli scienziati hanno impiegato il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) insieme ai dati di archiviazione provenienti dallo strumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) sul Very Large Telescope dell’ESO per rivelare questa vista completa di NGC 5643 – con del gas ionizzato energetico che fuoriesce nello spazio.

Questi impressionanti flussi si estendono su entrambi i lati della galassia, e sono causati dalla materia espulsa dal disco di accrescimento del buco nero supermassiccio nel nucleo di NGC 5643. I dati ALMA e VLT combinati mostrano la regione centrale della galassia con due componenti distinti: un disco rotante a spirale (visibile in rosso) costituito da gas molecolare freddo tracciato dal monossido di carbonio e il gas in uscita, tracciato da ossigeno ionizzato e idrogeno (in blu-arancio) perpendicolare al disco nucleare interno.