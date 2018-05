Gb: di Cleave and Company le fedi nunziali di Harry e Meghan

Milano, 19 mag. (AdnKronos) – Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto Cleave and Company per realizzare le fedi nunziali. Per l’anello di Meghan è stato utilizzato dell’oro gallese, regalato dalla regina. L’anello di Harry, invece, è una fascia di platino decorato. Gli orecchini e il braccialetto di Meghan sono di Cartier. Lo rende noto Casa Reale.