Gelsi neri: ecco tutte le loro eccezionali proprietà

Del genere morus, appartenenti alla famiglia delle Moraceae, i gelsi neri (Morus nigra) sono ricchi di eccezionali proprietà. Dall’azione vasoprotettice, ipocalorici, sono efficaci contro il diabete, aiutando ad abbassare la glicemia, proteggono da patologie cardiovascolari, possono fungere da lassativi o astringenti in base al loro grado di maturazione e alla quantità inerita. Coadiuvanti nell’allontanare il verme solitario, sono antibatterici, consigliati contro stomatiti e afte della bocca. Ricchi di acqua e fibre alimentari, diuretici, detossificanti, contrastano i radicali liberi, sono mineralizzanti, reintegrando l’organismo dopo sport, attività fisica intensa o calde giornate estive, regolarizzano l’attività intestinale.

Siete alla ricerca di un estratto rinfrescante e antiossidante? Per due persone occorrono 200 grammi di gelsi neri, 100 ml di acqua fresca e 100 ml di succo di limone spremuto. E’ sufficiente raccogliere il succo dei gelsi in un estrattore, aggiungendo acqua e succo di limone. Mescolate e servite. Tantissime le modalità in cui consumarli: al naturale, sotto forma di granita (tipica quella di Sicilia), marmellate, liquore ma anche nel risotto. In quest’ultimo caso, provateli essiccati. Darete un gusto inatteso e un delizioso colore al vostro piatto.