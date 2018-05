Quando “il” gene crea cattiva scienza: il prof. Guido Barbujani ospite a Padova

Guardando distrattamente i titoli dei giornali si resta sbalorditi dai progressi della genetica. A prestar fede a quanto si legge, ci sarebbe un gene per qualsiasi cosa, dalla timidezza alla criminalità, dal sex appeal all’intelligenza, e la scienza li starebbe scoprendo tutti quanti. La realtà, però, è parecchio più complicata. Lo spiegherà bene l’ospite della terza conferenza della rassegna “Viaggio al centro della scienza”, organizzata dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). Si tratta del prof. Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara, che discorrerà sul tema “Non nei nostri geni: Criminalità, Intelligenza, Origini” mercoledì 16 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, a Padova.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo accumulato stupefacenti quantità di dati su come è fatto il nostro DNA e sulle differenze fra individui e popolazioni, nella nostra specie e in tante altre – anticipa il relatore –. Abbiamo capito molte cose importanti sul funzionamento delle cellule e stiamo cercando di sviluppare metodi diagnostici precoci e terapie efficaci per tante malattie, di descrivere meglio la biodiversità per poterla poi meglio proteggere, e di migliorare la qualità del cibo che mangiamo. Ma tantissimo resta ancora da comprendere, specie per quanto riguarda caratteristiche complesse, come quelle che presiedono al nostro comportamento: caratteristiche che dipendono da tanti geni che ancora non conosciamo e da tantissimi fattori ambientali”.

“Vedremo – conclude Barbujani – che semplificare non aiuta, e che andare a cercare ‘il’ gene che ci fa saggi o stupidi, buoni o cattivi cittadini, o che identifica il nostro luogo d’origine, porta a produrre sempre cattiva scienza, a volte scienza ridicola, altre dei veri e propri disastri sociali”.

L’incontro, che da settimane registra il tutto esaurito, sarà moderato dalla prof.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica di IRP, e da Telmo Pievani, professore di Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova e garante scientifico del Cicap.

“Viaggio al centro della scienza” prevede altri due incontri che vedranno la partecipazione dell’astronomo Roberto Ragazzoni (22 maggio) e della climatologa Elisa Palazzi (30 maggio).

