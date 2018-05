Genova: rilasciate in mare 5 tartarughe ‘caretta caretta’

Sono finalmente tornate al loro mare Zelda, Ariel, Tosca, Ciliegia e Primavera, le cinque tartarughe marine Caretta Caretta curate e restituite alla libertà dagli specialisti dell’Acquario di Genova.

Di fronte a una vera e propria folla presente nel tratto di lido demaniale in uso all’Esercito in Corso Italia, in collaborazione con Capitaneria di Porto, il nucleo Carabinieri Cites di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus è stato effettuato stamani il rilascio in mare delle cinque tartarughe.

Zelda, ritrovata da un pescatore, era malata di polmonite. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, la tartaruga ha ripreso a respirare in maniera regolare, a mangiare, riprendendo peso fino ad arrivare agli attuali 17 kg. Ariel è stata trovata da un sommozzatore: anemica, era afflitta da molte sanguisughe e parassiti. Lo staff veterinario dell’Acquario di Genova ha asportato tutti i parassiti e iniziato le cure mediche necessarie a far tornare i parametri ematici nella norma. Oggi Ariel pesa 38,3 kg.

Tosca è stata portata all’Acquario di Livorno dalla Capitaneria in condizioni critiche per l’ingestione di una lenza. Trasferita all’Acquario di Genova e’ stata stabilizzata e dopo 3 mesi e’ riuscita a espellere la lenza. Ciliegia e’ stata trovata durante una regata e Primavera era stata catturata dalle reti di un pescatore e aveva la polmonite. Prima di essere rilasciate in mare Ariel, Zelda, Tosca e Ciliegia sono state marcate con una targhetta identificativa e dotate di microchip.