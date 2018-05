Giornata Internazionale del Picnic: finger food, prodotti a km 0, specialità locali e spuntini raffinati

Voglia di aria aperta, sole sulla pelle e profumi di natura. È tempo di uscire di casa e da qualsiasi luogo chiuso e di godersi le belle giornate. Lo spunto per ritagliarsi momenti fuori dalle mura è partecipare ad un picnic in compagnia. Che sia in un parco, nel bosco, sulla spiaggia o su una prateria all’ombra delle vette, gustare piatti e spuntini sotto il cielo della bella stagione è un’esperienza rigenerante. Se poi a prepararlo sono i Romantik Hotels & Restaurants, il pranzo pret à porter si trasforma in Pic-chic, con un tocco speciale e location fuori dal comune. Ecco le proposte da provare in primavera, anche in occasione del 18 giugno 2018, la Giornata Internazionale del Picnic.

Sulle rive del Brenta, tra le Ville del Palladio

Un tempo era zona di villeggiatura per i nobili veneziani che volevano sfuggire al trambusto della città e passeggiare indisturbati tra i meravigliosi giardini delle Ville Palladiane. La Riviera del Brenta è ancora oggi un’oasi di pace a pochi chilometri da Venezia e il luogo ideale per una gita, magari in bicicletta o in barca, tra la bellezza del classicismo e il gusto di un picnic raffinato preparato dal Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Ponte (VE). Mini sandwiches lattuga e formaggio, salmone affumicato, insalata di Kamut alle verdure, polpettine di tonno, deliziano il palato accompagnate dalle bollicine del Prosecco locale o semplicemente da acqua gassata. Il cestino si può portare con sé oppure assaporare in tranquillità nel grande parco dell’hotel, una villa del XVII secolo. Il prezzo del cestino è di 60 euro a persona. (Tel. 041 4265800)

Picnic e bagno di fieno con vista Sciliar

Un cestino d’autore in cui scoprire le prelibatezze altoatesine, da degustare con la vista sulle splendide linee rocciose dello Sciliar, tra le Dolomiti. È firmato dallo Chef Stephan Pramstrahler del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), struttura storica dal design unico al cospetto delle montagne Patrimonio Mondiale UNESCO. Il goloso cestino per il Pic-chic fa parte del pacchetto “Golosità d’inizio estate”, che include anche il pernottamento con trattamento di mezza pensione in una romantica camera della struttura e un aperitivo di benvenuto sulla terrazza del gufo. Dentro ci sono squisitezze a base di asparagi, prosciutto, uova, salsa bolzanina e un piccolo dessert, da degustare magari nella splendida natura che circonda il Maso Grottner, antico maso vinicolo del XIII secolo, a 5 chilometri da Fiè allo Sciliar. E al ritorno, per completare l’opera, ci si rilassa con un bagno di fieno, a base di erbe locali, seguito da un massaggio finale. L’ultima serata del soggiorno, si festeggia con un raffinato menu degustazione di 5 portate con vini abbinati. Il prezzo per 5 notti è da 823 euro a persona. (Tel. 0471 725014)

Nella baita sul Lago di Braies

Una passeggiata con lo sguardo tra le Tre Cime di Lavaredo, le regine delle Dolomiti, e un picnic genuino nella baita vicino alle acque scintillanti del Lago di Braies. È il Pic-chic del Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ), che con l’arrivo della stagione dei fiori, invita i suoi ospiti a raggiungere a piedi l’autentica baita di caccia, per degustare in compagnia un pranzo tirolese a base di formaggi, speck, salsicce affumicate accompagnati da vino altoatesino ed infine da una fetta di strudel. Il picnic è lo spunto per fare un giro in barca a remi sul lago. Chi ha i bimbi piccoli o non desidera camminare, viene accompagnato alla baita a bordo di una jeep. Il prezzo dell’esperienza è di 40 euro a persona. (Tel. 0474 972142)

Romantico, de luxe, per la famiglia o per colazione

Il picnic per il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ) è diverso a seconda delle persone con cui si condivide. Si può scegliere tra diversi cestini. Il Picnic De Luxe è dedicato a quanti vogliono deliziarsi con un pranzo raffinato all’aria aperta e brindare con calici di Champagne sul prato, assaporando fragole fresche, mozzarella con spiedini di pomodoro, müesli in tegame, verdura cruda con salsa, quiche, spiedini di sandwich, brioche, insalata di cetrioli e gamberetti, rotolini di salmone e baguette. (89 euro per 2 persone). Per le coppie, che possono gustare le prelibatezze del cestino nella “casetta delle dolcezze”, un rifugio nel grande parco dell’hotel con divano e cuscini, c’è il Picnic romantico: una bottiglia di prosecco, acqua minerale, melone, mozzarella con spiedini di pomodoro, rotolini di salmone, baguette, muffins (49 euro per 2 persone). Per la famiglia l’ideale è il Picnic family, che comprende bevande per grandi e piccoli, insalata di pollo, spiedini di frutta, insalata di pasta in tegame, salsicce di maialino, patate in mantello allo speck, muffins, nuggets, pane misto, caffè/latte e anche i più gettonati giochi per l’aria aperta, come una palla e un frisbee (95 euro per 2 adulti e 2 bambini). Per i mattinieri c’è il Picnic breakfast, nel cui cestino c’è una bottiglia di prosecco, succo d’arancia, caffè, latte, salumi, prosciutto crudo, formaggio, burro, miele, marmellate, panini, macedonia, e un giornale da leggere all’ombra – 39 euro per 2 persone. (Tel. 0472 771136)

Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità – questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 10 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Scozia, Italia, Spagna e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik.