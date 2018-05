Giornata mondiale delle Api: Rai Yoyo aderisce insieme all’Ape Maia

Rai Yoyo aderisce insieme all’Ape Maia, il popolare personaggio dei cartoni animati, alla prima Giornata mondiale delle Api, indetta dalle Nazioni Unite per domenica 20 maggio. La festa delle Api verrà celebrata in tutto il mondo per ricordare il loro ruolo fondamentale per l’impollinazione, l’alimentazione di tutti e la biodiversità.

Lo special dell’Ape Maia “Che cosa sanno i bambini delle api”, prodotto da Rai Ragazzi e Pianeta junior, vedrà i bambini interagire con il cartoon.

Anche Rai Gulp, la rete per ragazzi della Rai, segue l’evento con una puntata dedicata del programma Snap.