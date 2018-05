Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla 2018: essere più curiosi aiuta a comprendere la patologia e a trovare soluzioni innovative

Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha annunciato oggi il proprio supporto alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla 2018 e alla campagna #BringingUsCloser – realizzata dalla MS International Federation (MSIF) – promuovendo una nuova campagna, #MSInsideOut, per sostenere i pazienti con Sclerosi Multipla (SM) e promuovere una maggiore conoscenza della patologia. L’iniziativa prevede la collaborazione con Shift.ms, social network dedicato a persone con sclerosi multipla, che realizzerà un documentario focalizzato sul punto di vista delle persone che fanno parte della comunità della SM. Il documentario sarà presentato in anteprima a Berlino nel mese di ottobre, in occasione del 34° Congresso ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis).

Fino all’8 giugno, inoltre, – per ogni utilizzo su Twitter dell’hashtag #MSInsideOut – Merck donerà 1 Euro (fino ad un massimo di 20.000 Euro) al programma di supporto alla ricerca della MSIF (Multiple Sclerosis International Foundation), a conferma dell’impegno ventennale dell’azienda contro la Sclerosi Multipla.

“Per progredire nella ricerca è fondamentale porsi domande, prestare ascolto e imparare giorno dopo giorno”, ha dichiarato Rehan Verjee, Chief Marketing e Strategy Officer per il business biopharmaceutico di Merck. “Merck è fermamente intenzionata a comprendere la patologia dall’interno e, cosa più importante, ad aiutare gli altri a fare lo stesso.”

“Siamo lieti di lavorare in qualità di Produttori Esecutivi a questo nuovo documentario di Merck nell’ambito di un progetto che mira a portare alla luce tutto ciò che non è ancora stato raccontato sulla Sclerosi Multipla“, ha affermato George Pepper, Co-fondatore e Direttore di Shift.ms. “In linea con la nostra mission, l’obiettivo di questo documentario è mettere in evidenza le storie positive dei nostri membri, così come aspetti della patologia ancora sottovalutati. Ci auguriamo che, portando alla luce queste storie, saremo in grado di affrontare le sfide attuali legate alla patologia e di incentivare l’innovazione per superare le barriere esistenti“.

La maggior parte delle persone che convive con la SM riceve la diagnosi tra i 20 e i 40 anni[1], quando si è nel pieno della vita, e in oltre il 30% dei pazienti la patologia determina una significativa disabilità fisica in età compresa tra i 20 e i 25 anni[2]. Nonostante i progressi nel trattamento della SM, è necessaria una comprensione più profonda delle sfide che affrontano sia i pazienti che coloro che se ne prendono cura.

Lo scorso anno Merck ha annunciato l’avvio della più ampia indagine sui caregiver di pazienti con Sclerosi Multipla condotta con la collaborazione della International Alliance of Carer Organizations (IACO). I risultati della ricerca hanno evidenziato che i problemi identificati tra i caregiver sono: ansia, depressione, insonnia e dolore, unitamente a preoccupazioni sull’impatto che la SM determina per le famiglie a livello economico[3].

Questi dati, che saranno pubblicati in occasione del Congresso ECTRIMS – in programma a Berlino dal 10 al 12 ottobre 2018 – confermano la necessità di una migliore comprensione delle necessità e delle problematiche delle persone affette da Sclerosi Multipla e di chi se ne prende cura.

Merck, che quest’anno celebra il suo 350° anniversario, da più di vent’anni svolge un ruolo importante nel promuovere l’innovazione e, più in generale, nel garantire il proprio supporto a chi si trova ad affrontare questa patologia. Da sempre è la curiosità a guidare e a motivare Merck nell’applicare le proprie conoscenze in ambito scientifico e tecnologico a favore del progresso della scienza medica.

