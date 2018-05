Giornata Mondiale Senza Tabacco: la sigaretta elettronica non “arruola” nuovi fumatori

“L’aspetto piu’ interessante emerso nel corso della Giornata Mondiale Senza Tabacco e’ che le sigarette elettroniche non rappresentano uno strumento per il reclutamento di nuovi fumatori. Secondo i dati emersi dal Rapporto Nazionale sul Fumo realizzato dall’Osservatorio su fumo, alcol e droga dell’Istituto Superiore di Sanita’, sono infatti 1,1 milioni gli italiani che scelgono le e-cig: piu’ del 90% di essi e’ un attuale o ex fumatore, solo il 7,4% non ha mai fumato prima“: lo spiega l’associazione nazionale produttori di fumo elettronico aderente a Confindustria (ANAFE), in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco. “Bastano queste cifre per capire come uno strumento di riduzione del danno, come appunto la sigaretta elettronica, dovrebbe essere considerato dalle istituzioni sanitarie un alleato per la lotta al tabagismo e alle malattie fumo correlate.“